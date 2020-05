Betalte 70.000: Armlæn opfører sig mystisk

- Jeg/mit firma køber en del møbler for ca. 70.000 kr. af modellen Copenhagen i november 2018.

- Vi havde været i udstillingen i Malmø, hvor vi fik en god service og en god fortælling om selve møblets kvalitet osv.

- De bliver leveret – og den ene 3'er, der er leveret i forkert farve, byttes hurtigt uden de store problemer.

Flere armlæn begynder at synke

- Men så går der knap 9 måneder og vi kan se at flere sofaers armlæn i venstre side begynder at synke (hvorfor venstre side … meget mystisk).

- De 2 er så ubrugelige, at jeg retter henvendelse om en reklamation, da varerne kun er ca. 10 måneder gamle. Kort efter er der også problemer med en 3. sofa.

- TradeMax svarer så, at jeg skal udfylde et reklamationsskema.

Har forsøgt i mange måneder

Sådan indleder Kristian F. et brev til nationen! om det, der i hans øjne er en meget mystisk kundeservice. For selv om sofasælgeren i de første mails virker åben for at bytte møblerne med de underlige armlæn, så er sagen trukket ud og ud – og nu er Kristian bange for, at det ender i ingenting. Hans brev, som Byg Hemma Group, der står bag Trademax, har fået mulighed for at kommentere, fortsætter nemlig således:

- Jeg har mailet 2-3 gange ugentligt i de sidste mange måneder … og enkelte gange har jeg også med en medarbejder ved navn XXXXX, som gang på gang erkender sagens gang , men siger, at han lige skal tale med hans chef......

Og nu er der IKKE reklamationsret

- I sidste uge ringer jeg så igen - og venter ca. 55 minutter – og får endnu engang medarbejderen David i røret.

- Nu siger han at hans chef har sagt der IKKE er reklamationsret fordi de er købt B2B........

- Men men som jeg så siger til David, varen er indreklameret inden for 1 år som TradeMax skal give en virksomhed, så den forklaring accepterer jeg ikke, og jeg beder om at tale med Davids chef, men David svarer, at chefen ikke gider tale med mig.

- Jeg synes det skal have følger og forstår ikke at TradeMAx kan køre en forretning på denne usle måde........

- Jeg forstår godt, at kunder som har købt for væsenligt mindre beløb bare opgiver overfor TradeMAx, men det gør jeg ikke, skriver Kristian og Bygghemmagroup, der ejer Trademax, er ikke vendt tilbage på nationens! henvendelse. Det gjorde de i øvrigt heller ikke, da Pernille klagede over sin sofa.

