Betalte for meget - og fik flabet svar fra kundeservice

Thomas syntes, at tag-to-ture-og-betal-for-tre hos Langelandslinjen var et dårligt tilbud, og da han klagede, fik han det endnu dårligere

- Hej.

- Jeg tog færgen fra Tårs (til Spodsbjerg) 6/6. Det var en torsdag, og jeg skulle til et møde på Fyn og tilbage samme dag.

- Der var lidt problemer med automaten, da jeg skulle købe min billet om morgenen, men jeg endte med at få en.

- Dagen efter – da jeg var kommet hjem igen, fandt jeg ud af at de havde trukket et af beløbene 2 gange.

De bad mig sende en udskrift fra banken

Sådan indleder Thomas L. fra Lolland en mail til nationen! om det, han kalder dårlig kundeservice. For selv om det i første omgang lød som en ren ekspeditionssag for Molslinjen - som driver færgen mellem Lolland og Langeland - så endte han med at føle sig rigtig skidt behandlet. Og i det svar, som Molslinjen på opfordring har sendt til nationen!, kan man læse, at han faktisk har en pointe. Det kan du læse nedenfor, for Thomas' mail fortsætter nemlig således:

Og se hvad jeg så får retur

- Jeg ved jo ikke, om det var færgen fra Tårs eller retur, de har trukket 2 gange, men det er jo egentlig også lige meget – under alle omstændigheder kontaktede jeg deres kundeservice og fik besked på, at jeg skulle sende dem en mail og en udskrift fra banken.

- Fint, jeg sendte det de forlangte, men se så hvad jeg får retur. Et svar om jeg ikke kan huske, at jeg var med færgen.

- Det kalder jeg flabet, og jeg synes, det er en meget dårlig kundeservice.

- Måske denne person skulle finde et andet erhverv, skriver Thomas L., der mener, at det er ret tydeligt, at der er tale om tre træk fra kontoen.

En teknisk fejl som vi heldigvis ser meget sjældent

Og i svaret fra Molslinjen beklager man nu også tonen, men glæder sig over, at den slags tag-to-ture-betal-for-tre-fejl heldigvis sker meget sjældent:

- Her er der tale om det, som man på klingende dansk ville kalde en 'honest mistake' i vores kundeservice.

- Faktisk optræder den tredje billet slet ikke i vores system, så når vores kundeservice reagerer på henvendelsen, så ser det ud til, at der er tale om en ganske almindelig returbillet.

- Systemet har ikke udskrevet tre billetter – kun to. Alligevel er kunden trukket 265 kroner på sin konto to gange for overfarten 6. juni kl. 8.15.

- Det er en teknisk fejl, vi heldigvis ser meget sjældent.

Kan godt se at tonen virker uhøflig

- I første omgang ser vi altså ikke det kontoudtog, som jo helt klart viser, at han er trukket tre gange for to ture.

- Nu ser vi kontoudtoget – og derfor får han selvfølgelig sine penge tilbage for den tredje tur med det samme.

- Vi bestræber os på at have en god og venlig tone i vores kundeservice, og jeg kan godt se, at når man faktisk har et berettiget krav på at få penge tilbage, så kan tonen her virke uhøflig, og det beklager vi selvfølgelig, skriver Molslinjens pressechef.

Men hvad tænker du?