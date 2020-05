Betjent undersøges: Kaldte demonstranter for 'rotter'

I weekenden demonstrerede Rasmus Paludan på vestsjælland - og en af dem,der fulgte med live på Facebook fik et chok

- Hej.

- Jeg er forundret over en udtalelse fra en betjent under Paludans demo i Slagelse igår.

- Han sagde: ’Det er ligesom en kloak, hvis man går der ned, så kommer rotterne op af brøndene, og så kan vi ikke styre det’.

- Jeg så det hjemmefra - videoen derfra ligger på Stram Kurs Facebook-side.

- Og det er omkring 47 min inde i videoen.

Flere undrer sig

Sådan indleder MJ en mail til nationen! om den sprogbrug ordensmagten forventes at bruge når de optræder i offentligheden - og den der så bliver brugt, som dokumenteret i videoen, der har fået mere en 2700 kommentarer og 500 likes.

MJ synes nationen! skulle bringe sagen frem til politiet - og de har netop sendt et svar som du kan læse nedenfor. MJs brev fortsætter nemlig således:

Sammenligner borgere i området med rotter

- Der er flere der undrede sig over den udtalelse fra betjenten.

- Det er vand på Paludans/Stram Kurs mølle, at politiet indirekte sammenligner borgere i området med rotter.

- Og jeg synes det er upassende, skriver MJ og det kan man vist nok også tolke at betjentens chef mener. Ihvertfald har kommunikationsafdelingen i Sydsjællands- og Lolland Falsters Politi sendt dette svar på spørgsmålet, om betjenten - og/eller hans overordnede – også mener det er upassende:

Ser på sagen med største alvor

- Tak for modtagelsen af din mail, hvor du henviser til en video fra Stram Kurs’ Facebook-side.

- Vi ser på sagen med største alvor og finder det nødvendigt at lade denne undersøge af Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP).

- Vi har på den baggrund ikke på nuværende tidspunkt yderligere kommentarer, skriver kommunikationsafdelingen, men hvad tænker du?

Bemærk at nationen!-kommentarer, hvor mennesker bliver kaldt rotter normalt vil blive slettet.