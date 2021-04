Biden, Johnson og Macron: Atomkraft, atomkraft og atomkraft

Hele to gange bliver atomkraft nævnt i Joe Bidens plan for en grønnere verden. Og i England og Frankrig er atomkraft også populært i den politiske top, skriver Thomas A til nationen!

- 7 EU-lande - med Frankrig og præsident Macron i spidsen - appellerer nu til EU-kommissionen om at stoppe med af forhindre atomkraft i at blive rullet ud i Europa.

Sådan indleder Thomas N et brev til nationen! om klima- og energipolitik i det store udland. i Danmark er regeringen med stor støtte fra de fleste af Folketingets partier opsat på at fortsætte udbygningen af vindmøller - bla. er der planer om at bruge mere end 200 milliarder kroner på at etablere 'energiøer', hvor vindmøllestrøm skal laves om til brint, der skal bruges som brændstof. i andre dele af verden, er flere af de store lande dog i gang med atomkraft-projekter.

Ret pinligt for Merkel

Og det mener Thomas, der er alt for lidt fokus på. Bla, fordi han selv er fortaler for atomkraft, og for nogle år siden afbrød ferien med familien i Florida, og kørte til en byggeplads i den amerikanske stat Georgia, hvor der er ved at blive opført et atomkraftværk.

Thomas tog dette foto af det nye atomkraft i Georgia. da han var forbi i 2019.

Hans brev - som han håber du vil dele med andre, der er åbne for akraft - fortsætter derfor således:

- Appellen til EU-kommissionen følger ovenpå, at EU-kommissionens eget ekspertpanel for et par uger siden udkom med en rapport som konkluderer, at atomkraft på ingen måde er farligere eller mere miljøskadeligt end andre energiformer.

- Hermed undsiges Angela Merkels beslutning om at trække Tyskland ud af atomkraft, som ren populisme idet den netop var baseret på hendes påstand om at 'atomkraft er for farligt.

- Egentlig ret pinligt for en person der har en universitetsgrad indenfor fysik og en bekræftelse af at uddannelse giver viden og stolthed men ikke altid indsigt.

Mindre frygt - mere akraft

- Udenfor EU er der mindre frygt for atomkraft.

- Boris Johnson har netop søsat et nyt stort byggeprojekt af en reaktor ved Suffolk i Østengland.

- Det kommer ovenpå de 2 reaktorer, man allerede nu bygger ved Hinkley Point i Sydvestengland.

- I USA er der også forståelse hos både demokrater og republikanere for at atomkraft er en del af fremtiden. (se link til Joe Bidens klimaudspil fra d. 22. april)

- Landet forventes at åbne en ny reaktor i Georgia slutningen af året - for første gang i 30 år.

- Jeg besøgte byggeriet en varm sommerdag i 2019 og kørte derfra med en følelse af at have besøgt den amerikanske arbejderklasse og ingeniørstand, når den er bedst - ukuelig, pragmatisk og frygtløs, skriver Thomas, men hvad tænker du?