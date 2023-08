Biksemadschok i Silkeborg: Usmageligt

Hvad skal en dagens ret koste i caféen på et kommunalt plejecenter? 54 kr. var OK for Gudrun - men den nye pris på 78 kr. har hun ikke råd til

- Bedst som man troede, at kommunens folk ikke kunne sænke serviceniveauet mere, blev der alligevel fundet et lille sted.

- Hvor er det lavt og usmageligt at behandle vores ældre på den måde.

Sådan skriver Charlotte F. i en af de 68 ret så forargede kommentarer, der er skrevet på TV 2 Østjyllands Facebook-profil om de nye priser, spisende gæster i caféerne på Silkeborg Kommunes plejecentre bliver mødt med nu.

Har ikke råd: Biksemad er meget dyrt

En omgang dagens ret - biksemad med spejlæg, bearnaisesauce og kogte gulerødder - som før kostede 54 kroner, ligger nemlig nu på 78 kroner.

- Det synes jeg er meget dyrt. Det er for dyrt.

- Der er jo ikke ret mange, der har råd til det.

Der skal moms på

- Jeg har i hvert fald ikke råd til det, siger pensionisten Gudrun, der indtil nu har nydt dagens ret hver onsdag med en veninde, til TV-stationen.

TV 2 Østjylland kan desuden fortælle, at stigningen bl.a. skyldes dyrere råvarer - og at kommunen har fundet ud af, at der skal betales moms af måltiderne.

- Små 80 kr. er jo vanvittigt. Men de ældre, der ikke selv kan lave mad længere, har jo ikke det store valg.

Trist samfund: Sig dog tak

- Trist samfund, der ikke kan sige tak for indsatsen på en pænere måde, skriver Lars N. i en anden kommentar, og det er Silkeborg Kommune faktisk enig i og vil derfor nu undersøge, hvordan de kan få prisen ned. Andre kommuner kan nemlig sælge et måltid café-mad til deres pensionister for 32-52 kroner.