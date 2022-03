Bilejer: Fint nok med 16.49 for en liter

De høje brændstofpriser har fået rigtig mange danskere til at kræve f.ex. benzinafgifterne fjernet. Men der er nogen, der synes de høje priser er OK.

- Måske skulle vi bare lige trække vejret, inden vi går helt i spin over benzinpriserne.

- Der er trods alt større og vigtigere ting her i livet.

- Og ja - jeg har selv bil.

Mange har sparet benzin under nedlukningen

Sådan skriver Karen J i en ret så populær kommentar (14 likes og 1 hjerte) på Ekstra Bladets Facebook-profil. Rigtig mange danskere - pt. 73.763 har nemlig kastet sig ind i kampen for at få sløjfet de afgifter, der betyder at en liter benzin koster 16 kr -istedet for 8. Og en liter diesel koster 15 kr istedet for 9 kr. men Karen er ikke den eneste, der synes, at høje brændstofpriser er ok:

Næsten halvdelen af benzin-prisen er afgifter - og en tredjedel af diesel-prisen. Screenshot fra Drivkraft.dk

- Under de seneste 2 års nedlukninger er der mange der har arbejdet hjemme og derfor sparet meget benzin.

Uro og krise varer ikke uendeligt

- Mon ikke at det går at betale en høj pris for benzin i en periode, uden at der skal nye hjælpepakker til, skriver Michael O. således, og Henrik L. minder om årene med finanskrisen:

- Da finanskrisen kom i 2008 gav vi i en periode 15 kr literen for benzin.

- Alle verdens uroer og kriser giver bump, men det jævner sig altid ud igen.

- Vi vil alle have besparelser og afgiftslettelser hver gang noget stiger, men den går ikke, skriver Henrik.

Danmarks økonomi har det rigtig godt

Du kan stadig nu at støtte forslaget her, hvis du er enig, men hvad tænker du?

Og vidste du, at overskuddet på statens finanser i 2021 medførte, at statsgælden faldt med ca. 100 mia. kr. til 438 mia. kr. ved udgangen af året, svarende til knap 18 pct. af BNP. Og at statsgælden, som andel af bnp, dermed er faldet til det laveste niveau siden 2009?

