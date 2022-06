Bilferie aflyst: Far fik klippet kørekort

- Jeg skriver, fordi jeg ikke ved, hvor jeg ellers skal henvende mig.

- D. 30/11 2021 fik jeg frakendt mit kørekort (en meget tynd sag, men lad det ligge).

- Jeg har taget min straf - og burde kunne få et kørekort igen pr 30/5 2022.

- Faktisk burde jeg kunne være startet på at generhverve pr 30/4 2022.

Ultimo august

Sådan indleder P. et brev til nationen! om at have mistet kørekortet og gerne ville tage et nyt, så hurtigt som muligt. P er langtfra den eneste, der har kontaktet nationen! om det problem, der er med sagsbehandlingstider på det område, og nedenfor kan du læse, hvad Færdselsstyrelsen svarer på kritikken.

P's brev - som han håber du vil dele med nogle ansvarlige politikere - fortsætter nemlig således:

- Jeg er familiefar med en lille datter og bosiddende i København med med job i Nordsjælland.

- Det tager mig 1,5 time med tog at komme på job - og det er helt uholdbart med en lille datter.

- Min sag sidder fast i Færdselsstyrelsen. Jeg har ringet til dem 4-5 gange. Jeg har skrevet og klaget. Og jeg har sendt to klager til Folketingets Ombudsmand.

- Dertil har jeg bedt om aktindsigt. Det virker ikke til, at der er noget til hinder for at processere min sag andet end nøleri.

- Seneste melding er, at de forventer at have behandlet min sag pr. ultimo August 2022.

- Altså 9 måneder efter jeg fik min straf. NI MÅNEDER.

- Derefter kan jeg søge om en køreprøve - og det ved vi vist godt, der er lang kø til også.

- Så jeg står i en helt umulig situation, hvor vi sagtens kan nærme os et års straf, selvom retten udmålte den til seks måneder.

- Det er dybt pinligt for vores retsfølelse. At det er lovligt undrer mig. At man vil tillade det synes jeg er en helt anden sag.

Vi har 2435 sager liggende

- Børnenes statsminister er i hvert fald ikke interesseret i min datters ve og vel, eller om hun kan komme på bil-ferie i år, skriver P, og nationen! har spurgt Færdselsstyresel, hvor mange sagen om generhvervelse de har liggende. Og hvorfor det skal tage så lang tid. De har sendt dette svar:

- Færdselsstyrelsen kan oplyse følgende om sagsbehandlingstiden på afsluttede sager i maj 2022, omhandlende ubetinget frakendelser.

- Ved udgangen af maj 2022, var der i alt 2.435 verserende sager om ubetinget frakendelse.

4 måneder, 6 måneder eller 9 måneder

- For alle afsluttede sager i maj 2022, blev 29 procent af sagerne afsluttet inden for 4 måneder og 68 procent af sagerne inden for 6 måneder.

- 99,3 procent af sagerne var afsluttet inden for 9 måneder, mens de resterende 0,7 procent af sagerne, hvoraf 0,4 procent blev afsluttet inden for 12 måneder, tager længere tid. I alt blev der afsluttet 2.162 sager i maj i kategorien ubetinget frakendelser.

- Man kan som borger sikre sig den mest smidige sagsbehandling, hvis man ved indleveringen af ansøgningen hos den kommunale borgerservice, vedlægger de nødvendige oplysninger for behandlingen af sagen.

Det kan variere

- I nogle tilfælde er der behov for indhentelse af yderligere oplysninger, hvorefter vi kontakter den pågældende borger og beder om samtykke til at indhente de nødvendige oplysninger.

- Vi har som myndighed ikke mulighed for at oplyse eksakte sagsbehandlingstider til borgerne.

- Vi oplyser ved modtagelse af sagen om, hvor lang sagsbehandlingstiden er på de fleste sager af den pågældende type, men gennemsnitlige sagsbehandlingstider er altid vejledende, da sagsbehandlingstiden på de enkelte sager kan variere markant, alt efter sagens kompleksitet.

Men det er også et nyt område

- Vi forsøger dog at behandle alle sager hurtigst muligt og vi har siden årsskiftet arbejdet målrettet på at få nedbragt sagsbehandlingstiden. Der har, siden styrelsen overtog området, været en væsentligt forlænget sagsbehandlingstid, primært pga. overdragelsen af området. Færdselsstyrelsen overtog kørekortområdet den 1. oktober 2021, og det var i den forbindelse forventeligt, at det ville medføre nogle driftsforstyrrelser.

- Særligt overgangen fra en myndighed til en anden myndighed, har betydet ændrede systemer samt sags- og arbejdsgange for vores medarbejdere. Derudover overtog styrelsen også sagsbehandlingen af alle igangværende sager fra politiet, skriver Færdselsstyrelsen, men hvad synes du?

