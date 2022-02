Bilgigant i brøler: Aldrig sket før

Avis ved ikke engang selv, hvordan det kunne ske, at en medarbejder i Canada hævede 9500 kr. på Torbens - der bor i Kastrup - konto. Men nu får Torben sine penge efter to måneders klage og en mail fra nationen!

- 3.12.2021 hævede Avis 9504,27 kr. på min konto i banken.

- Det skulle dreje sig om, at jeg skulle have et Johnson & Johnson-firma i Schweiz, der skulle have lejet en bil i Canada i en måned.

- En sag jeg absolut intet har med at gøre.

- Jeg var på arbejde i Kastrup 3.12. - og jeg har i øvrigt aldrig været i Canada.

Gider ikke skrive mere frem og tilbage

Sådan indleder Torben H et brev til nationen! om at mangle 9500 kr. på kontoen, fordi en medarbejder i det verdenskendte og internationale biludlejningsfirma Avis Canada-afdeling tastede et P i stedet for et T, da en medarbejder fra et schweizisk firma skulle på rundrejse i det store land.

Torben har også sendt den ret omfattende korrespondance, han har haft med Avis i Danmark, om sagen, for nu er han træt af mails og vil bare have sine penge.

Ingen tager ansvar

Brevet - som nationen! har bedt Avis i Danmark om at kommentere - fortsætter nemlig således:

- Avis har ved en fejl tastet mit medlemsnummer ind på regningen, hvorefter beløbet er trukket på min konto.

- Avis erkendte faktisk, at fejlen ligger hos dem.

- Men det kniber straks mere med at føre pengene retur til min konto.

Ville ellers gerne tale en chef

- Det er kun muligt at tale med Kundeservice hos Avis.

- De vil ikke stille mig videre til en leder, skriver Torben H. til nationen!, og det var godt, at han gjorde det, for Andrew Smith, General Manager for Avis i Danmark og Sverige, har sendt dette svar:

Torben har fået pengene - og en undskyldning

- Vi er i en god dialog med Torben og har givet ham en uforbeholden undskyldning for den meget uheldige situation, og vi har selvfølgelig tilbageført hans penge.

- Avis lejer biler ud i 165 lande på tværs af 5500 lokationer, og vi har aldrig oplevet en lignende situation.

Aner ikke hvordan det kunne ske

- Vi er derfor ved at undersøge, hvordan fejlen her overhovedet kunne ske.

- Den lange ekspeditionstid skyldes, at vi er i gang med at lave nogle ændringer i vores kundeservicesystem, og dér er hans sag faldet ned mellem to stole.

- Vi har tilbudt Torben gratis billeje som plaster på såret, og det har han taget imod, skriver Avis, men hvad siger du?