Bilist klager over København: Tænd lyset

Philip synes selv mørket på motorvejene ved København er irriterende, og hans natteblinde familiemedlemmer klager over, at de ikke kan se noget når de kører 110 i timen. Vejdirektoraret forklarer bl.a, at det handler om at spare på energien.

- Hej.

- Find lige ud af, hvorfor store dele af motorvejene omkring storKøbenhavn har slukket lysene på motorvejene.

- Det er irriterende. Har familie-medlemmer, der klager over, at de ikke kan se noget på motorvejen, når de kører med 110km/t.

- Det er folk som er natteblinde og har svært at se i mørket.

Lamperne er vil lavet til at blive tændt

Sådan nogenlunde indleder Philip F et brev til nationen! om lyssituationen på bl.a. Helsingør-motorvejen mellem Nærum og Lundtofte kl. 23.00 i begyndelsen af marts måned.

Vejen er en af de mest trafikerede strækninger i Danmark, og Philip har selv været i kontakt med Vejdirektoratet om motorvejs-mørket sidste år – og dengang fik han at vide, at der var tale om en test.

Men nu synes han test-resultatet efterhånden må være parat, og opfordrer derfor til at lyset bliver tændt igen. Hans brev – som Vejdirektoratet kommenterer nedenfor – fortsætter nemlig således:

Mange føler sig sikkert usikre på de mørke veje

- Der hænger lamper på motorvejen, og de er vel lavet til at blive tændt, når det er mørkt.

- Jeg – og min familie – er 100% sikre på, at der er mange andre bilister, der føler sig usikre i trafikken, når vejene ikke er lyst op.

- Vil virkelig gerne have et svar og en debat i medierne om dette?

Skal man til at bruge langt lys?

- Det jo ikke altid, man kan bruge langt lys på motorvejen – der kommer jo modkørende, skriver Philip og Vejdirektoratet svarer i dag, at Philip har helt ret:

- Forklaringen er ganske kort, at vi er i gang med et forsøg, hvor vi har slukket for belysningen på dele af motorvejsnettet i hovedstadsområdet, blandt andet for at spare på energien.

Motorvejene er også mørke i resten af landet

Dermed kan man sige, at motorvejsnettet omkring København – i hvert fald i forsøgsperioden - bliver ligestillet med resten af landet, hvor der ikke er belysning, skriverVejdirektorater, der henviser til temasiden, der hedder 'Vejdirektoratet sparer på energien på vejene' (læs uddrag nedenfor).