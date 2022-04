Bilist til blodig cyklist: Din skyld

Louise G er dømt i retten for at køre en cyklist ned. Men hun mener sammenstødet var cyklistens skyld - og vil gerne anke bøden på 2000 kroner. Det kan hun bare ikke

- Lørdag d. 20 april 2019 (midt i påsken) var jeg på vej til akutmodtagelse på Bispebjerg Hospital med lungebetændelse.

- Jeg kørte hjemmefra i alt for god tid, og nød den fantastiske, solbeskinnede morgen på Bispebjergs område.

- Der var ikke en sjæl at finde på vejene.

Han skreg og blev kastet over min forrude

- Jeg kørte på Ebba Lundsvej og igennem krydset med Nielsine Nielsens vej mod akutmodtagelsen.

- Pludselig, da jeg var ved at forlade krydset, ser jeg en skygge til venstre og ser en forskrækket cyklist.

Vil gerne anke - men må ikke

Sådan skriver Louise G til nationen! om den dag for snart tre år siden, der ødelagde hendes økonomi og hendes retsfølelse. For selv om Louise mener, at skylden for sammenstødet var cyklistens, der efter hendes mening cyklede uforsvarligt, så blev hun dømt i Frederiksberg Ret. Og fordi hendes straf er en bøde på 2000 kr, så kan hun ikke anke den.

Ikke skyldig bare fordi der er ubetinget vigepligt

Det synes hun er helt forkert, og hun vil gerne høre, om der er andre, der mener det samme. Hendes brev fortsætter nemlig således:

- Cyklisten skreg, drejede styret, ramte min bil - og blev kastet over min bils forrude og videre på den anden side af min bil, hvor han meget uheldigt, falder med ansigtet på asfalten.

- Da jeg på ulykkesstedet forklarede politibetjenten, hvordan ulykken var sket, udbrød han pludselig: 'Hov, hajtænder!'

- Men jeg mener ikke, at politibetjenten bare kunne konstatere at jeg er skyldig i ulykken, fordi jeg tilfældigvis befandt mig på en vej med ubetinget vigepligt, skriver Louise, der blev dømt i retten - og nu skal betale 2000 kr i bøde, selv om hun meget gerne vil have en ny dommer i landsretten til at se på sagen og høre hendes forklaring.