Bilka-brøler: Jan stod klar med 11.000 kroner

- Uha...undskyld, men jeg kan ikke gøre det kortere.

- Vi så i Bilka-avisen fra d. 9 til 15 august 2019, at der fredag, lørdag og søndag var knald tilbud på bla. et amerikaner køleskab og Nordic glas-hegn i klar og røgfarvet. To ting vi gerne ville købe.



- 1. fordi vores amerikaner køleskab er 15 år gammelt nu og ikke holder evigt.

- 2. fordi vi bor højt og frit ved Kolding fjord og da det blæser en del, så kunne det give læ og vi kunne se uhindret.

Sådan indleder Jan et brev til nationen! om at blive glad for et godt tilbud – og trist, når det viser sig, at tilbuddet ikke var så godt alligevel. Jan fortæller i telefonen, at han faktisk har været Bilka-kunde i masser af år, siden det første varehus åbnede i Tilst, men at han nu faktisk er ret så skuffet over den service, og de modstridende svar, han har fået i denne omgang. Hans brev - som Bilka kommenterer nedenfor - fortsætter nemlig således:

Stod i butikken - og fik at vide at de skulle i webshoppen

- Så vi startede vores indkøbstur til Bilka hypermarked, informationsskranken, hvor vi får besked om, at køleskabet skal købes online...

- I avisen er der et billede af et lukket skab uden mål og vi siger, at vi da gerne vil se indretning og mål, men vi får besked om ,at det alt står på nettet...men at vi kan betale og så - når det kommer med fragtmand - kan pakke det ud og bede dem om at tage det med retur, hvis vi ikke kan li´.Og så hente vores penge igen i informationen.

- Meget utilfredsstillende, men nå, siger vi så, vi vil også vi gerne se det glashegn, som også er på tilbud i de tre dage...

Så vi kører hjem og går online

- Ja, det skal så også bestilles på nettet, får vi at vide, og vi kører vi hjem, og prøver at bestille det online (vi vil gerne have 20 stks klare hegn, så man stadig kan se vandet) -men det kan ikke lade sig gøre.

- Jeg ringer til webshoppen, venter i 12 min og får en i røret, som selvfølgelig beklager vores oplevelse, og spørger om han lige må ringe til Bilka Kolding, medens jeg venter...

- Han vender så tilbage og siger der ligger en stak, nok ikke 20 som vi skulle bruge, men mange, så vi kører til Bilka igen, men her kan ingen finde dem og to mand leder og siger, at det findes slet ikke fysisk i butikken, da det er online handel...

Må vi ringe retur mandag?

- Til sidst går jeg selv rundt og kigger overalt i havecentret og finder så to styks, et i røgfarvet og et i klar glas, desværre ikke med de mål som vi ville ha´ ...

- De to personaler siger, at de kan ikke hjælpe, men at de vil få en til at kontakte os mandag...og at vi selvfølgelig får det til den pris, som står i avisen.

- Mandag 17.40 ringer en elev så og siger, at hun har fundet 10 stk, og jeg siger at jeg jo gerne ville købe 20, men at lige kan gå ud og måle, om vi kan nøjes med 10.

- Jeg ringer tilbage til hende på det nr. hun har givet, men det nr eksisterer ikke.

- Nu skal vi ringe til Århus, men imellemtiden er kl. blevet 18.20 og eleven er gået hjem.

Prøv at ring tirsdag

- Vi får at vide, at vi skal ringe tirsdag...det gør vi, men Louise har fri...

- De prøver så - efter vi har ringet til både Århus og Kolding - at kontakte hende privat og ringer tilbage, at hun svarer ikke, men at de nu selv vil prøve at finde de 10 stks hegn, hun havde fundet til os.

- Sent tirsdag ringer de så tilbage, at de ikke kan hjælpe med det produkt, og at det heller ikke kan skaffes, for de handler ikke med det firma mere

- De beklager, men så ringer jeg selv til hegn-fabrikken Nordic, der bliver ret overraskede, for de mener stadig, at de handler med Bilka, men at netop det produkt – det klare hegn, der er i Bilka-avisen - først kan leveres i 2020.

- Summa summarum de reklamere med ting som slet ikke kan leveres, eller som man skal have hjem på adressen for at se, skriver Jan, og det har han sådan set helt ret i, fremgår det af det svar, salgsdirektør i Bilka, Morten Villum, har sendt til nationen!:

Vi vil havde det bedste og bredeste udvalg

- I Bilka vil vi gerne have det bedste og bredeste udvalg af hårde hvidevarer, og derfor har vi simpelthen ikke mulighed for at udstille samtlige i vores varehus.

- Derfor vil en del være på vores hjemmeside, så vi har noget, der falder i alles smag. Men det er selvfølgelig ærgerligt, hvis Jan ikke er blevet fortalt det på en ordentlig måde, hvilket vi altid forsøger.

- Ift. til hegnet er der ganske enkelt tale om, at det hegn, Jan Erik havde udset sig, har været så populært – allerede inden vores skarpe tilbud – at vi og producenten er løbet tør.

Og hegnet var udsolgt da tilbudsavisen gik i trykken

- Og desværre var vores tilbudsavis allerede gået i trykken, da vi gik udsolgt.

- Producenten har det ganske rigtigt først varen klar til næste år, men hvis Jan kan vente, vil vi selvfølgelig gerne tilbyde hegnet til den skarpe pris, vi har annonceret det til, skriver salgsdirektøren, men hvad tror du det ender med?