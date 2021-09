Bilka-cykel skuffer: Lokkede med 80 km

Sønnen fik en elcykel i 18-års gave, men batteriet løb tør for strøm meget hurtigt. Bilka skulle bruge op til 21 dage på at bytte det, men det synes Flemming var for ringe. Han fik ret.

- Min søn havde 18 års fødselsdag den 08.09. Da han p.g.a. en diagnose ikke må tage kørekort som vennerne, ville vi jo alligevel gerne, at han fik noget godt at køre på til skole og idræt i fritiden.

Hans gamle cykel var helt færdig

- I BILKA i Kolding havde de en El-cykel, som var nedsat fra kr. 12.000 til det halve. Det var sidste års model. Batteriet ville kunne køre op til 80 km. på en opladning.

- Det var lige det, som vi havde brug for. Hans gamle cykel var helt færdig.

Sådan indleder Flemming H. fra Ribe et brev til nationen! om at hoppe i bilen og hente et godt tilbud i Kolding – og så komme hjem og finde ud, at tilbuddet var knap så godt.

For elcyklen kan slet ikke køre de 80 km, der blev lokket med i annoncen – og sønnen må nu bruge tid på at lade den op på skolen eller i badmintonklubben, eller hvor han nu er gået fald for batteri. Flemmings brev – som nationen! har bedt Salling Group, der ejer Bilka om at svare på – fortsætter nemlig således:

Kunne vi bytte til et batteri der virker?

- Han har 2,5 km til skole og 3,5 km til fritids aktivitet. Batteriet burde kun skulle oplades højst en gang om ugen.

- Men han kun cykle mellem 10 og 15 km før batteriet igen skal oplades.

Det er den slags SMS'er der bliver sendt mellem far og søn for tiden.

Men det var ikke så simpelt

- Jeg ringede derfor til BILKA for at aftale ombytning af batteriet, og hørte om vi kunne bytte det i Esbjerg i stedet for Kolding. Så kunne vi spare 60 km i bilen.

- Men man kan ikke bare bytte batteriet. Hele cyklen med batteri skal åbenbart sendes ind til et andet firma, som BILKA bruger til at efterse og reparere cykler.

- Det kan tage op til 21 dage før den kommer retur.

- Det finder jeg meget mærkeligt. Så har drengen intet transportmiddel i hele den tid. Og en cykel, som er bare knap en uge gammel?

- Og hvis ikke de vil ombytte batteriet, kunne de jo i stedet ombytte hele cyklen.

Bilka: Der er sket en fejl

- Men det ville Bilka Esbjerg ikke høre tale om, og da jeg foreslog, at vi så afleverede batteriet, så han i det mindste havde cyklen uden el-motor, mens deres cykelsmed i det andet firma, fandt et nyt batteri på hylden, fik jeg at vide, at et batteri ikke kan repareres, skriver Flemming, der også synes Bilka kunne have foreslået en lånecykel.

nationen! har spurgt bedt Salling Group, der ejer Bilka om at svare på. hvorfor et batteri, der sidder på en en uge gamle cykel, kun kan skiftes, hvis man afleverer hele cyklen retur? Og hvorfor det skal vare tre uger – og om de selv synes de har givet Flemming og sønnen en god service.

Vi har tilbudt en ombytning

Og det synes de åbenbart ikke, for Bilkas svar lyder sådan her:

- Der er sket en beklagelig fejl, og derfor har vi allerede kontaktet Flemming og tilbudt ham en ombytning, så hans søn igen bliver godt kørende.