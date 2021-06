Bilka til sur kunde: Betal, betal eller betal

Flemming synes han er blevet MEGET uretfærdigt behandlet af Bilka i Horsens. For han mener, der var fejl på det TV han købte for en måned siden – og så vil han ikke betale ekstra

- Jeg købte et nyt TV d.1.5 og åbnede for indpakningen d.7.5.

- Men jeg kunne ikke få fjernbetjeningen til at virke - med mindre jeg stod 20 cm fra skærmen.

- Jeg kontaktede derfor Bilka og beskrev problemet.

- De vil gerne undersøge nærmere, hvad der kan være galt, og jeg indleverer TV’et, selv om jeg jo egentlig bare ville have et andet tv som virkede.

Tre valg: Betal, betal eller betal

Sådan indleder Flemming L en mail til nationen! om at købe et nyt TV for 3300 kr i Bilka – og så ende med at skulle betale for at få det skrottet en lille måned senere. For tre uger efter indleveringen modtog Flemming en mail om at hans havde en fejl som IKKE var dækket af garantien. Og han blev præsenteret for muligheder – den billigste var at betale 912,50 kr mere til Bilka, så de kunne hjælpe ham af med det spritnye TV.

Flemming mail – som nationen! har bedt Bilka svare på – fortsætter nemlig således:

- De sagde, at det ikke var deres politik (at give mig et nyt TV)

- Jeg ventede i 3 uger næsten og fik så denne besked om at ligegyldigt hvilken beslutning jeg foretager så skal jeg betale extra og mister købsprisen samtidig..

- Uretfærdig behandling, skriver Flemming, der i mandags - d. 31. maj - fik SMS fra varehuset om, at han kunne hente sit ureparerede TV, hvis han betalte 1325 kr.

Bilka: Vi læner os op ad eksperterne

nationen! har spurgt Bilka, om de godt kan forstå at en kunde, der betaler 3300 for et TV forventer at det virker? Og om de synes forløbet ser fair ud. De svarer at forløbet har været træls:

- Normalt kan vi desværre ikke være behjælpelige med en refundering eller garanti, når der er tale om en fysisk påført skade.

- Her læner vi os altid op ad eksperternes vurdering, som i dette tilfælde har været, at tv’et har haft en skade, hvor garantien ikke kunne dække.

Men Flemming får et nyt TV

- Uheldigvis har det været et lidt træls forløb, så vi har tilbudt kunden et nyt tv, skriver varehuschef, Martin Enevoldsen til nationen!