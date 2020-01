Bilkas piller var helt sorte - og nu er det helt sort hos Marianne

nationen! modtog et desperat brev fra Marianne, der har et træpille-fyr, der var gået helt i sort. Og det var godt hun skrev, for i dag har Bilka ringet til hende.

- Jeg købte en palle træpiller i Bilka til levering d. 3-12-19.

- De kom og vi syntes godt nok de var sorte i forhold til sidst, men vi lagde dem i vores skur, da vi havde lidt tilbage fra sidste levering.

- Den 5 januar puttede vi så de første af de ’sorte’ piller i fyret, og der gik kun 3 dage, så var alt helt sort i både ovnen og alle omgivelserne.

- Der var også store slagger i bunden.

Ovnmanden sagde de var helt ubrugelige

Sådan indleder Marianne N, der ejer et pillefyr, en mail om de træpiller, hun fik fra Bilka - piller som ifølge hende og hendes fyr-service-firma er ubrugelige. Marianne har nemlig forsøgt at forklare Bilka, at den er helt gal - men de har indtil i dag afvist hende.

Hendes brev – som Bilka svarer på nedenfor/har fået mulighed for at kommentere – fortsætter nemlig således:

- Vi kontaktede vores ovnleverandør, som kom omgående og kunne k- onstatere, at de sorte piller, var ubrugelige til fyring.

- De havde stoppet filteret, og det besøg kostede 2394 kr.

- Vi havde faktisk ét års tjek i november.

Først sagde Bilka de ikke kunne gøre noget

- Jeg kontaktede straks Bilka, der bad mig sende billeder, men tilbagemeldingen lød - efter 5 dage - at det kunne de ikke gøre noget ved.

- De sagde også, at vi ikke skulle have ringet til vores egen fyr-service, fordi de gerne ville have have kigget på ovnen først. Men så skulle vi jo have ventet i mange dage – og fyret er eneste varmekilde.

- Bilka vil heller ikke oplyse deres pille-leverandørs navn, da jeg spurgte om det. jeg tænker at de må være ansvarlige, da Bilka jo ikke har forstand på produktet.

- Jeg synes ikke, det kan være rigtigt, at Bilka behandler os på den måde.

Men efter brevet kunne de godt gøre noget

- Måske der er nogen derude, der har haft samme problem, og kan hjælpe os med et godt råd, skriver Marianne, og det var godt hun gjorde det, for efter at nationens! bad Bilka kommentere situationen, har hun modtaget et opkald om, at de gerne vil betale for servicebesøget. Og til nationen! skriver Bilka:

- Gennem hele sæsonen har vi ikke haft lignende henvendelser med piller, der soder, men vi er selvfølgelig ærgerlige over, at det tilsyneladende har drillet her.

- Og vi ville selvfølgelig gerne hjælpe Marianne – som de første, hvilket vi altid tilbyder.

- Jeg er dog glad for, at vi har fundet en løsning, hvor vi dækker de udgifter, hun har haft til servicebesøg, skriver Bilka, men hvad siger du?