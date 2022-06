Billet-udsalg: Roskilde til grin

Årets Roskilde Festival er udsolgt - men der er flere tusinde billetter til salg til rabatpriser. Faktisk så mange, at der nu bliver lavet sjov med situationen

- Roskildefestival billet (full ticket)

- Til salg.

- Billigt.

3000 vil af med billetter

Sådan skriver Mia S i et af mange opslag om den kommende Roskilde Festival i Facebook-gruppen 'køb og salg af koncertbilletter' - et opslag, der vakte Tanja F.s interesse og fik hende til at spørge: 'Hvad tænker du af pris?':

- 1350 kr, svarede Mia, der langtfra er den eneste festivalgæst, der egentlig ikke har lyst til at tage afsted og derfor er klar til at tabe en lille tusse på billetten.

Billet-joke: Brød ind i bil og efterlod fire stk.

Ifølge Politiken er der cirka 3000 Roskilde-billetter - både endags- og partout - til salg på DBA. Og lidt længere nede i billet-Facebook-gruppens tråd er der en Simon J, der ligefrem laver sjov med situationen:

- Pas på derude.

- Jeg havde to Roskilde Billetter liggende i min bil, og nogen er brudt ind i den.

- Nu ligger der fire billetter mere, skriver Simon, der for lige at understrege vitsen har lagt et foto af en bil med smadret vindue på opslaget.

Aflyst: Kæmpekrise

Festival-chef: Helt naturligt

Politiken har spurgt Mads Mikkelsen, kommunikations- og marketingchef for Roskilde Festival, om de har noget overblik over, hvor mange der vil sælge. Og det har de ikke, men chefen har sendt dette svar:

- Det er helt naturligt, at en billet, som oprindeligt blev købt til festivalerne i 2020 eller 2021, hvor folk ikke havde lagt planer for sommeren 2022, i højere grad bliver solgt videre end en billet købt lige op til begivenheden.