Bilsælger sagde nej tak: Ville ikke modtage 60.000 kr i 50'ere

To aarhusianske bilsælgere er på vej i retten for at forklare millioner af kroner i kontanter. Men ville du tage imod 60.000 i kontanter, hvis du skulle sælge din bil?

- Mærkeligt. De gør intet forkert i at sælge biler.

- Og hvaså hvis det er kontant. Penge er penge.

- Gå nu bare efter store multinationale virksomheder med milliarder omsætningen. Der er meget mere at hente end ved små private mennesker.

De snyder måske for et par tusinde

Sådan skriver Atakan E i en af de 38 kommentarer, der er skrevet på Stiften.dks Facebookprofil om to bilsælgere, der nu skal i retten og forklare 40 millioner kroner i kontanter.

Ifølge anklagemyndigheden har bilhandlerne - selv om det som udgangspunkt er ulovligt i henhold til hvidvaskreglerne - i hele 147 tilfælde taget imod kontante betalinger på 50.000 kroner eller derover.

Håber lokummet vælter

Men Atakan E er ikke den eneste, der synes at domstolene skulle finde noget andet at bruge tiden på:

- De snyder måske for nogle tusinder. Men virksomheder snyder for milliarder. Når der ikke er resurser til alt må man prioritere. Ta de store fisk først, skriver Atakan videre på avisens Facebook, og sagen har også skabt debat på TV2s profil:

- Det er sgu et fantastisk demokrati og en utrolig personlig frihed vi dansker har.

- Håber lokummet en dag vælter, skriver Lars H i en kommentar, der har fået 11 likes, og Dennis B er enig:

Gå dog i banken med kontanterne

- Så længe pengene kan dokumenteres som lovlige, burde staten ikke blande sig i om det kontant ell kort.

- Formynderi igen igen, skriver Dennis.

Andre er dog ikke så vrede over sagen:

- Det er helt ok, så vi kan få sorte penge væk.

- Hvis de var hvide de penge, ku' man da bare gå i banken og overføre de penge til en ny bil, men det kan man jo ikke med sorte penge, skriver Kim J, og Bent J har selv haft en kontantoplevelse:

Sagde nej til 60.000 i 50'ere

- Kan godt huske, da jeg solgte datterens bil.

- Blev ringet op om jeg ville godtage 60000 i 50 kr. sedler.

- Sagde pænt nej tak, skriver Bent.

Sidste år fik en kok en bøde på 5000 kroner, fordi han modtog 53.000 kroner i kontanter for at have lavet mad til en fest, men hvad tænker du?