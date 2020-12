Bipolar og skizzoaffektiv: Beder om én milliard

Jørgen har fået psykofarmaka i 34 år, og det er han ved at være godt og grundigt træt af. Han synes sindslidende skal have mere magt over deres egen behandling – og opfordrer politikerne til at bruge en milliard ekstra på mere psykologhjælp og tidlig opsporing og hjælp til unge med sindslidelser.