Birger brokker sig: Hotelværelse er for usselt

Det hus han bor i skal rives ned, så Birger skal finde et nyt sted at bo. Boligselskabernes tilbud er for dyre og på kommunen var der ikke meget hjælp at hente - i første omgang

- Jeg hedder Birger.

- Jeg er født i 1956 – jeg er altså 63 år

- Jeg står i en situation, hvor jeg om en måned bliver sat på gaden, fordi vedkommende, som ejer det hus jeg bor i, har solgt det.

- Det skal rives ned.

12.000 kan jeg ikke betale - har kun 11.500

Sådan indleder Birger J, der er på sygedagpenge, et brev til nationen! om at være syg og 63 år, have 11.500 kr udbetalt i sygedagpenge pr måned og stå på gaden om mindre end fire uger.

Birger blev nemlig opsagt for fem måneder siden og selv om han har været skrevet op i ti år i både KAB, AAB og 3B, er han kun blevet tilbudt lejligheder fra 12.000 kroner og opefter.

Det kan han ikke bruge til noget, og han synes derfor, der skal fokus på boligsituationen for sådan én som ham. Hans brev – som Københavns Kommune kommenterer nedenfor – fortsætter derfor således:

- 12.000 er noget jeg ikke kan betale.

- Jeg kan betale max.3000 og derudover kan jeg få boligsikring på ca. 2.000.

Sørgeligt svar

- Og derfor synes jeg det er sørgeligt at jeg, da jeg gik ind på Borgerservice og fortalte om min boligsituation, fik at vide at jeg kan sætte alle mine møbler og personlige ting i et depot og så få hjælp til hotelværelse på størrelse med et badeværelse.

Birger fik det her svar onsdag

Jeg har været på arbejdsmarkedet

- Det var sådan de beskrev det for mig i Borgerservice, men det er for usselt.

- Jeg har siden 1972 været på arbejdsmarkedet og betalt min skat. Og har kæmpet for sociale goder til alle.

- Jeg har de sidste år skrantet med mit helbred, været opereret for halsforsnævring, brækket et ben, men har på alle måder forsøgt at klare mig selv, så jeg ikke ligger samfundet til last.

- Til gengæld står jeg nu i en situation hvor jeg kan blive hjemløs om en måned og jeg har ingen familie eller børn der kan hjælpe mig.

- Hvorfor kan jeg ikke kan få noget hjælp.

Skal jeg bo på hotel til jeg dør?

- Skal jeg virkelig skal bo på hotel, indtil jeg kommer på plejehjem eller kirkegård, skriver Birger, og nationen! har spurgt kommunen, hvad en borger som Birger kan gøre for at få hjælp til en bolig – og de svarer, at de er i gang:

- Nej, selvfølgelig skal Birger ikke bo på hotel til sine dages ende.

- Men det er ingen hemmelighed, at vi mangler billige boliger i København.

- Vi er i dialog med Birger, og jeg er sikker på, at vi finder en løsning sammen, siger afdelingsleder i Københavns Kommune Signe Kempff-Thestrup, til nationen!, men hvad siger du?