Birgittes lunger virker kun 36 procent: Tvinges i ressourceforløb

- Lad nu hende få sin pension og brug tiden på de 'raske syge'.

- Dem er der trods alt en hel del af.

Synes det lugter af magtmisbrug

Sådan skriver Brian K i en af de 20 kommentarer artiklen om en 57-årig tidligere heroinmisbruger, der - selv hun lider af KOL, kvalme og angst - er tvunget i ressourceforløb af Kolding Kommune, har fået på jv.dk. Kvinden der med sin læges opbakning har søgt om førtidspension, men kommunen mener at hendes arbejdsevne skal testes, så hun kan komme ind på arbejdsmarkedet.

- Hvad er dog det for nogle mennesker, der beslutter hen over hovedet på både Læger og andre instanser, om et sygt menneske skal i arbejde, og ikke kan få pension.

- Det kan godt ske, jeg ikke har de faglige kompetencer til at bedømme det, men jeg synes det lugter langt væk af MAGTMISBRUG.

Ansat til at pine og plage

- Man har lyst til at spørge, om det ikke er på tide, at der bliver udskiftet personer i disse stillinger - er de blevet ansat for livet til pine og plage for dem der vitterlig trænger til hjælp?

- Man må græmmes i et land der vil påberåbe sig som human, og så tillader kommuner at behandle sine egne borger som skidt, skriver Tina D i en anden kommentar, og selv siger kvinden - der tager metadon for ikke at ryge tilbage til heroinen og kun har 36 procent lungekapacitet tilbage - at systemet er åndsvagt:

- Jeg er helt med på, at man skal ud og arbejde.

Ingen jordisk chance for at få et job

- Men jeg er ikke med på, at man skal bruge så mange penge på at få en 57-årig, syg eks-misbruger i job, når der ikke er en jordisk chance for, at det sker, siger hun til jv.dk, men hvad siger du?

Ifølge Danmarks Statistik var der 202.826 danskere der modtog førtidspension i 2017. I 2011 var der 239.301

Er det blevet for svært at få førtidspension?