Bitter Bilka-chef: Strammer op på flæskesvær

Hvor friske skal 'hjemmelavede' flæskesvær være for at du kan lide dem? Anne-Mette kan godt finde på at købe to poser pr. uge, men i onsdags sagde hun stop

- Hej.



- For lang tid siden købte vi med glæde flæskesvær i Bilka i Fields - også pga jeres (Ekstra Bladets) anbefaling.

- Senere er de blevet federe og ofte smager de harsk.

Og de kan også blive gamle

Sådan indleder Anne-Mette R en mail til nationen! om smag og holdbarhed på flæskesvær.

Anne-Mette oplyser, at hun er noget af en flæskesværsekspert, og at hun godt kan finde på at købe at købe to poser pr uge. Men ... i sidste uge fandt hun altså en pose, der udover at den havde ligget i de tre lovlige uger. også var udløbet på datoen. Og nu synes hun, det kan være nok:

Synes de står til salg for længe

- Samtidig står de ALT for længe til salg.

- Se dette billede, som er taget den 31. marts - endda EFTER sidste anvendelsesdag, skriver Anne-Mette, og nationen! har kontaktet Salling Groups presseafdeling, der oplyser, at der naturligvis er en grænse for, hvor længe man kan skrive en 'testvinder'-anprisning på sine varer - og at de har skaffet svar om den aktuelle pose, der altså er gået to dage over sidste salgsdato:

Bilka: Spis dem roligt

- Flæskesværenes holdbarhed matcher fuldstændig det, der står på anført på pakken – som også flugter med alle gældende regler.

- Derfor kan man roligt spise flæskesværene.

Vi er rigtig ærgerlig - og strammer op

- Når det er sagt, er vi naturligvis rigtig ærgerlige over, at vi missede netop den pakke med flæskesvær ved den rutinemæssige gennemgang af vores varer.

- Vi har strammet op, så det ikke gentager sig fremover, lyder det fra varehuschef Mads Bløss Friis, Bilka Fields.

Men hvad tænker du?