Bitter Blomster-Lars: 70.000 er også penge

- Jeg er næsten 67 år.

- Jeg kører blomster til Sverige.

- Når jeg stadig arbejder er det delvis af lyst og fordi jeg kan.

Hvor blev dem fra 1953 af?

- Og derfor er det mega-irriterende at se, at den forrige regering belønner arbejde udover pensionsalderen med enten en hævelse af bundgrænsen for dem, der er født i 1952 el tidligere. Eller et kontant beløb på cirka 70.000 kr, hvis man arbejder 2 år udover sin pensionsalder.

- Det sidste gælder så for dem der er født 1954 eller senere.

- Hvor blev dem der er født i 1953 af? Ja, det har også undret mig og mine 12000 potentielle årsfæller.

To stole - men ingen stol til Lars

Sådan indleder Lars N et brev til nationen! om at være født i 1953, og 'falde mellem to stole' i pensionsreglerne. Lars har talt med politikere fra både Venstre og Socialdemokratiet, og de svar han får herfra, kan han ikke bruge noget.

De remser ifølge ham blot reglerne op, kalder det en skam, og vil måske kigge på det, men det synes Lars er for ringe. Ligesom en del andre seniorer, der har deltaget i pensionsdebatten på Facebook (se nedenfor).



Derfor vil han gerne have fokus på problemet - især fordi han netop har modtaget et svar fra beskæftigelses- og ligestillingsministeren. Et svar han heller ikke føler kan bruges til noget.

- Jeg er født i 1953 og er desværre ikke blevet tilgodeset med en skattefri præmie. - Jeg arbejder stadig nogle dage om ugen som sygeplejerske på en akutafdeling, og der er i den grad brug for alle de sygeplejersker der findes. - Har under coronaen haft en del vagter, med det resultat, at min pension bliver reduceret. - Guleroden for at fortsætte på arbejdsmarkedet, kunne være mere attraktiv, hvis det beløb man må tjene, før det påvirker pensionen, bliver forhøjet. Anni B. ------------------ - Jeg har arbejdet i 51 år uden afbrydelse, har aldrig modtaget dagpenge eller andet, kun bidraget til samfundet via min skat. - Jeg er nu 67 og arbejder stadig som lønmodtager, ja - jeg føler mig snydt, og kan ikke forstå at årgang 53 bliver holdt uden for! - Undrer mig over at bl.a. socialdemokratiet går ind og laver sådan en ordning og sætter en hel årgang uden "for døren". - Kunne forstå det hvis det var en ny ordning og årgangene før 53 ikke havde modtaget en godtgørelse, men sådan er det jo ikke. Carsten K. --------------- - Jeg er 67 - altså født i 1953 og arbejder stadig som selvstændig massør. - Er glad for mit arbejde, men bliver da harm over den uretfærdighed. - Regner da med at være på arbejdsmarkedet lige så længe som Joe Biden. Bitten V.

Svaret fra ministeren kan du læse nedenfor - Lars' brev fortsætter således:

Er jeg den eneste der gider brokke mig?

- Jeg synes det er meget mærkeligt, at lave en så skæv lov, og endnu mere mærkeligt, at den blir tiet ihjel af alle - både politikere og medier.

- Jeg er åbenbart den eneste, der gider brokke mig.

- Jeg tjener årligt omkring 300.000, det er ikke meget, så 70.000 ville da gøre en forskel, skriver Lars, der føler, at pensionister bliver behandlet som 'affald', da de jo f.ex. ikke er sorte og kan protestere i en Black Lives matter demonstration, eller har metoo potentiale.

- Håber ministeren snart vågner op af sin middagssøvn, slutter Lars, der fik dette svar fra beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard i går: