Bitter ejer: Voldsomt værditab på elbil

- Hej Volkswagen.

- Jeg har været til jeres åbent hus i Ribe i dag og kigget jeres nye ID3.

- Rigtig fin bil (elbil red).

- Hvad forventer i tabet bliver på den?

160.000 i byttepris er et tab på 50 procent

Sådan skrev Christian H i søndags til det store tyske bilfirma Volkswagens kundeservice. Christian har nemlig selv en VW-elbil, som han har været glad for, men glæden er blevet noget mindre, da han forleden fik tilbudt mindre end halvdelen af nyprisen for den kun 21 måneder gamle bil i byttepris.

Det synes Christian nemlig er et meget voldsomt tab - og hans brev til Volkswagen fortsatte derfor således:

- Jeg købte december 2018 en eGolf ved jeres forhandler i Gladsaxe til en demo pris på 310.000.

- Jeg er i dag - 21 måneder siden købet - blevet budt en bytte pris på 160.000 kroner.

- Det er et tab på 50%

- Skal man også forvente det på den nye ID3, spurgte Christian H, som synes hele Danmark skal se det svar Volkswagen kom med:

Volkswagen: Det er ikke mulig at forudse tabets størrelse

- Hej Christian.



- Tak for din henvendelse/interesse for Volkswagen - det er desværre ikke muligt for os, at forudse hvor meget tab der vil være forbindelse med køb af en ID.3, og derfor har vi ikke mulighed for, at svare på dit spørgsmål, skrev kundeservice i Skandinavisk Motor Co og ønskede Christian en god dag.

Er nok lidt bitter

Men Christians dag var ikke god, så han skrev til Ekstrabladet:

- Hej. Har haft et kæmpe tab på at købe en elbil.

- Ja. Er nok lidt bitter over det store tab.

- Syntes måske der mangler lidt information om risikoen ved at købe en elbil på sigt økonomisk.

- Men må jo nok indse at det er et meget nervøst marked og skulle ind på.

- Det er lidt træls og sidde som forbruger og den helt store taber, skriver Christian, der havde forventet et tab i forhold til nyprisen på cirka 25 procent, da bilen ifølge ham står som ny, har kørt 86.000 km og har overholdt alle servicer ved VW, men hvad tænker du? Og har du nogen erfaring med salg/køb af brugt elbil?

