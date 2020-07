Bitter Jens: Turist købte min bøf

- Vi har manglet kød, æg, mælk, brød og mange andre ting.

- Der kommer løbende varer, og Brugsen gør, hvad de kan.

- Men de når næsten ikke at komme på hylderne, før de bliver revet væk.

- Af turisterne.

Sådan indleder Jens, der bor på Sejerø, et klagebrev til nationen! om den invasion, der har ramt hans og en del andre danske småøer i år på grund af corona og de gratis færgeture.

Intet kød til bøffer

Jens fortæller også i telefonen, at han flere gange måtte droppe at følge sin indkøbsliste, da der var udsolgt. F.ex. skulle han have haft bøf en dag.



På den baggrund er han ikke sikker på, at han synes, ideen med de gratis færgeture for gående og cyklende passagerer er så god. Og han fortæller også, at der har været eksempler på at øboere har måttet vente på at få en plads på færgen.

Hans brev - som brugsuddeleren og Dagli' Brugsens kommunikationsdirektør kommenterer nedenfor, mens Kalundborg Kommune, som driver færgen ikke er vendt retur - fortsætter derfor således:

- Jeg har lige læst, at 14000 er taget med færgen siden 1 juli.

- Fuldstændig vildt, når vi ikke engang plejer at nå 10000 på hele sommeren.

Hårdt presset i forvejen

- Prøv at se billederne, hvor cykler fylder et kvart færgedæk, som jo egentlig er hårdt presset med biler i forvejen.

- Samt et par billeder fra Brugsen, skriver Jens, og Dagli' Brugsen Sejerøs uddeler bekræfter, at der er voldsomt pres på butikken i år - også når man man sammenligner med andre sommerferier, som også kræver hårdt arbejde:

- Om vinteren omsætter vi for godt 35.000 til 40.000 om dagen.

- I denne tid er det en dårlig dag, hvis vi ligger på 130.000 kr.

- Vi er hårdt lagt ned og især i år.

Butikken er beregnet til 120 - der kommer 530

- Vores største udfordring er dog, at vores butik kun er bygget til en kunde strøm på ca. 120 kunder om dagen, for at vores hylder kan følge med - både med opfyld og varer på lager.

- Lige nu ligger vores gennemsnitlige kundestrøm på 530. En normal sommer ligger på ca. 420.

- Og lige nu oplever vi faktisk, at en del af de turister, der kommer til øen, sætter telt op på en mark og laver mad på en engangs-grill i stedet for at tage hjem om aftenen.

- Det gjorde de ikke i starten, så det har også betydet yderligere pres.

Mandagskød skal bestilles fredag

- Og nej vi klager ikke. Vi løber meget stærkt, men sådan er det hvert år.

- Vi kan stort set sælge alt - også på en normal sommer - og vores lagerplads er ikke så stor, så der er tit noget, der går tør.

- Kød skal vi for eksempel bestille fredag inden kl. 11:30 til levering mandag. Og mandag 11:30 til levering onsdag og igen onsdag 11:30 til levering fredag.

Og så kommer der fire kunder og køber hakkekød

- Så hvis vi har taget noget hakkekød frem fredag kl. 11:00, og der kl. 12:30 kommer fire kunder og rydder fire kasser hakkekød, så er det jo for sent.

- Så alene af den grund kan det være meget svært at forudse, hvad der går meget af, skriver brugsuddeleren til nationen!, og COOPs kommunikationsdirektør Jens Juul Nielsen supplerer:

- I Dagli´Brugsen er vi rigtig glade for, at der i år er ekstra mange danskere, der holder ferie i Danmark.

- For det betyder større salg i butikkerne, som ligger i turistområderne, som f.eks. Sejerø.

Direktør: Vi undgår ikke tomme hylder

- Det kræver lidt ekstra af os for at følge med, men vi undgår ikke halvtomme hylder ind i mellem.

- Til gengæld kan vi love, at der hurtigt er friske forsyninger på vej.

- Og selv om det måske kan være lidt trættende for vores faste kunder, kan alle glæde sig over, at det gode turistsalg er med til at sikre, at flere små, lokale butikker overlever, så der også er dagligvareforsyning tæt på, når turisterne er taget hjem.

Dagli' Brugsen på Sejerø oplyser i øvrigt, at der her fredag eftermiddag er kød i kølemontren.