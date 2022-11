Bjarne raser: Burde ha' vundet

Bjarne blev truet med bål og brand, hvis han udeblev fra landsretten - men da et vidne udeblev, skete der ikke andet end at sagen blev udsat. Det fatter han ikk'

- Jeg hedder Bjarne. Jeg lastbilchauffør til dagligt

- Jeg blev d. 4 maj 2022 i byretten dømt for at tale i håndhåldt mobiltelefon. Men jeg kan bevise, med mine opkaldslister, screenshots fra min tlf, at dette ikke er korrekt

Hvis jeg blev væk, ville det være værst for mig selv

- Onsdag skulle sagen så for landsretten og jeg fik at vide, at jeg fik at jeg ret sikkert ville tave - og at straffen muligvis ville blive hårdere (i yderste tilfælde konfiskation af formue eller fængsel) - hvis jeg udeblev.

- Fint nok, jeg mødte til tiden sammen med min advokat.

Sådan indleder Bjarne P en mail til nationen! - endnu en - om den bøde han fik for tale i håndholdt mobil. Og de beviser for, at han IKKE gjorde det, som han mener bør overbevise retten. Bjarne havde glædet dig til landsretten, for byretten forstod ikke hans argumenter. Men desværre. Sagen blev udsat, og det synes Bjarne er totalt urimeligt. hans brev fortsætter nemlig således:

Så hvorfor må han blive væk?

- Men så var det at anklagerens vidne udeblev, en politibetjent som ikke magtede at møde op på trods af, at han ligeledes var blevet indkaldt med det lovlige varsel.

- Men i stedet for at sagen bliver afvist, som det var gjort gældende for mig i tilfælde af udeblivelse, bliver sagen bare udsat...

- Hvorfor er reglerne ikke ens, spørger Bjarne, der har sendt rettens resume af onsdagens korte møde med: