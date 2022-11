Black Friday-protest: Gratis i dag

Hører du til dem, der synes vi bruger for meget - og genbruger for lidt? Så tjek lige Green Friday ud

- Jeg håber, at københavnerne vil bakke op, så vi kan få skabt tradition for et bæredygtigt alternativ til unødvendigt forbrug.

- Vi skal alle genbruge langt mere i stedet for bare at smide ud og købe nyt.

- Black Friday er desværre et stort skridt i den forkerte retning, og derfor er det vigtigt med bæredygtige alternativer, som viser en anden vej.

Black friday-vrede: Unødvendig

Et stort cirkus

Sådan siger Line Barfod, teknik- og miljøborgmeste i København til TV2 Lorry om de tusindsvis af gratis - men brugte - sko, tasker, mindre møbler, køkkenting og beklædningsgenstande, der står stillet op ved Trianglen på Østerbro i dag.

Gratis i dag fra 14-20 på Trianglen på Østerbro i København.

Medarbejdere på kommunens genbrugspladser har nemlig sorteret og samlet ting, de andre kan få glæde af. Og på Facebook er der allerede 2400 borgere, der har angivet at de synes ideen er interessant:

- Foregår det udendørs på selve Trianglen, skriver Gitte H i en kommentar, og det svarer Helle V på:

- Det er på den store plads skråt overfor Parken. Det er et stort cirkus telt, skriver Helle.