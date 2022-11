Black Week-tilbud: Betal 13.300 ekstra

Lasse slog til, da han så et fantastisk Black Week-tilbud på et camping fortelt. Men sælger siger, prisen på 2700 kr var en fejl, og tilbyder det nu til 17.000

- Hej.

- Jeg er blevet fanget i et Black weekend drama.

- Onsdag aften fandt jeg et drømme-fortelt til vores campingvogn.

- Det var et fantastisk tilbud, sat ned med 90%, og det var et begrænset tilbud med kun to tilbage. Så jeg slog til.

- Og prisen blev så 2700 med fragt og pumpe mv.

Men sælger nægter

Sådan indleder Lasse D et brev til nationen! om det fantastiske forteltstilbud, han benyttede sig af onsdag aften – og den for ham meget ærgerlige mail, han modtog torsdag morgen. For der var sket en fejl. Lasses mail – som nationen! har bedt getcamping.dk, der holder til i Sverige, om at svare på – fortsætter derfor således:

- Vi var ekstatiske over vores køb og solgte derfor straks vores et år gamle fortelt, der også var købt på Black weekend tilbud sidste år.

- Men sælger nægter at sælge til os og siger, de kun vil give os 30% på det, så det koster 17.000 kroner, hvilket ikke helt passer med prisen.

- Og det er også meget mere, end vi kan betale.

- Så nu står vi så helt uden telt og kan derfor ikke tage familien på ferie, skriver Lasse, der mener, at købeloven betyder, at han som kunde skal have ret til at købe til en annonceret pris. Og at alt andet er fusk.

En åbenbar fejl

nationen! har derfor bedt Getcamping om at svare på, om det virkelig er korrekt, at Lasse ikke kan få teltet til 2700 kr? Og hvor mange kunder, der har købt varer hos dem her i Black Week, som er blevet bedt om at betale ekstra? Og hvad de mener om, at Lasse siger at købeloven i Danmark siger, at man skal sælge til den annoncerede pris?

Getcamping har sendt dette svar:

- Desværre skete der en menneskelig fejl på den danske hjemmeside. Vi rettede den, straks vi opdagede det, og ingen andre nåede at bestille varen.

- Prisforskellen var over 90% på en vare som koster 21.995 kr, hvilket er en åbenlys fejl, skriver Ove, der henviser til at Getcampings betingelser giver ret til at afbryde ordrer, når prisfejlen er over 30 procent, men hvad tænker du?