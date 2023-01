Blærerøv: Større end Putin

For et år siden var det Rusland, der suverænt var Europas gas-leverandør nummer 1. Men nu er det Norge, der er størst - og og de vil gerne være endnu større på gas

- Russisk gas er forsvundet fra det europæiske marked.

- Det har øget betydningen af ​​norsk gaseksport.

- I løbet af sidste år blev Norge den største enkeltleverandør af gas til Europa.

Norge skovler penge ind på gas og olie. Screenshot fra Oliedirektoratet

Vi skal have flere felter

Sådan skriver Torgeir Stordal, oliedirektør i Oljedirektoratet i Norge, i den netop offentliggjorte årsrapport for 2022. For Norge har i den grad forstået at fylde de energihuller, der er opstået efter Ruslands invasion i Ukraine.

- Gasproduktionen var ni milliarder standard kubikmeter højere i 2022 end året før. I alt blev der produceret 122 milliarder standard kubikmeter (Sm) gas, fortsætter Torgeir, der mener at energieventyret skal fortsætte - og vokse:

Norge skal være en sikker leverandør

- Virksomhederne skal fortsætte med at udvikle felterne.

- Og de bør lede efter nye olie- og gasressourcer.

- Kun på den måde kan Norge fortsætte med at være en langsigtet og sikker leverandør af energi til Europa, siger direktøren, der især peger på muligheden for at tømme gasfelter under Barentshavet på sigt.

Den titel er de stolte af. Screenshot fra Oljedirektoratet

Har 9000 milliarder kroner

Forleden glædede norske medier sig over, at Oliefonden - hvor en stor del af overskuddet fra salg af energi havner - passerede 13.000 norske milliarder i værdi. Oliefonden ejer cirka 1,5 procent af alle aktier i verden, og værdien går op og ned efter aktiekurserne.

I dag tirsdag er den på 12.870 milliarder, eller hvad der svarer til 9000 milliarder danske kroner.

