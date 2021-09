- Når jeg kigger mig omkring i verden, så er jeg svært tilfreds med håndteringen af Corona i Danmark.

Afbalanceret tilgang

Sådan skriver Hans H i en af de mest populære af de 500+ kommentarer, der er skrevet på DR Nyheders Facebook-profil om corona-håndteringen rundt omkring i verden. Og de rosende ord, den danske regering får fra en internationalt toneangivende epidemiolog, Francois Balloux, fra University College London.

Francois er nemlig imponeret og siger at Danmark - hvis man skal dele karakterer ud - har klaret sig 'blandt de allerbedste':

Liv, frihed og økonomi

- Den danske tilgang har været afbalanceret.

- Det har handlet både om at beskytte liv, frihed og økonomi samtidig.

- Det er en balancegang, som de fleste vestlige lande har været ude i.

- Det omfattende danske testsystem .... har gjort en forskel, siger han, og Hans H er langtfra den eneste af DRs Facebook-venner, der - på den 548'ende efter Mette Frederiksens nedlukningspressemøde - erklærer sig tilfreds:

Tak for rettidig omhu

- Danmark er det land i den vestlige verden som har klaret sig bedst, både med dødstal og på det økonomiske plan!

- Så tak til den siddende regering for rettidig omhu og tak til den danske befolkning for at de viste samfundssind, skriver Elsebeth J. i en anden populær kommentar, og Niels B roser også både politikere og befolkning:

- Folk fulgte regler, restriktioner og hensyn.

- Regeringen besluttede klart, hensyntagende og hvad der var nødvendigt.

- Der blev vist hensyn og omsorg.

- Myndighederne var effektive og fik arrangeret og tilrettelagt det landsomfattende test- og vaccinationsprogram.

- Imponerende, skriver Niels.

Troede landet var på vej ud over afgrunden

Klaus K. - der også er glad for at han bor i Danmark - langer i sin kommentar ud mod de politikere, der undervejs kritiserede regeringen:

- Da jeg i en længere periode i pandemien åbnede for nyhederne på TV2 og DR, og lyttede til diverse partiledere, som ikke er i regering, var jeg ved at tro at vores nuværende regering var ved at køre landet ud over afgrunden.

- Men heldigvis gik det ikke så slemt, hverken økonomisk eller sundhedsmæssigt.

- Tværtimod faktisk, skriver Klaus, men hvad mener du?