Ble-løsning: Kommune siger nej til vaskemaskine

- Hej.

- Jeg har haft en industrivaskemaskine i 40 år.

- Den første fik jeg i 1980, og siden fik jeg nye industrimaskiner som hjælpemiddel af kommunen, da jeg har meget vasketøj.

Vådligger dag og nat

- I alt har jeg vel slidt 5-6 maskiner ned. De koster 40.000

- Jeg er nemlig handicappet, født med spastisk lammelse og er ’vådligger’ både dag og nat.

Sådan indleder Dorthe J et brev til nationen! om de enorme mængder vasketøj hun som handicappet ’vådligger’ har hver dag – og den hjælp eller mangel på samme - hendes kommune giver hende nu.

Hendes brev – som Odsherred Kommune kommenterer nedenfor – fortsætter nemlig således:

Kommunens maskine gik i stykker i 2018

- Den sidste industrimaskine fik jeg i 2006 og da den holdt op med at virke i 2018, måtte jeg selv købe en almindelig vaskemaskine.

- Det var i november 2018 og den kostede 3500 kr. Men nu er den slidt og helt færdig nu..

- Jeg har fra 1 til 12 maskiner vasketøj om dagen, men kommunen bliver ved med at sige, at det har været en fejl, at jeg fik de første maskiner, men jeg føler mig dårligt behandlet, skriver Dorthe, der havde håbet, at hendes nødråb kunne ændre kommunens beslutning. men Odsherred KOmmune skriver at de har behandlet hende helt efter paragrafferne:

En vaskemaskine er et forbrugsgode - så nej

- Odsherred Kommune bevilger ikke vaskemaskiner som hjælpemiddel.

- Vaskemaskiner er forbrugsgoder, der indgår i sædvanligt indbo, hvilket betyder, at man som borger ikke kan få en bevilget af kommunen.

- Kommunen henviser til Lov om social service § 113, stk. 1, der fastslår, at kommunen skal yde hjælp til køb af forbrugsgoder, når betingelserne i § 112, stk. 1, er opfyldt.

- Der kan dog ikke ydes hjælp til forbrugsgoder, der normalt indgår i sædvanligt indbo.

- Ankestyrelsen fastslår i 2016 i principafgørelsen 32-16, at vaskemaskiner er forbrugsgoder, der indgår i sædvanligt indbo.

Men man kan søge om bleer

- Kommunen har dog mulighed for at hjælpe på anden vis: Vådliggere har mulighed for at søge om hjælp til bleer hos kommunens kontinenssygeplejerske, skriver en teamleder for Hjælpemiddelteam, Omsorg og Sundhed, men hvad tænker du?