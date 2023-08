Blev helt rørt: Ædru i 16 måneder

Nye tal viser, at danske unge igen skruer op for drikkeriet. Samtidig skaber en TV-serie om alkoholbehandling debat

- Jeg synes, at alle der tager kampen op mod deres alkoholmisbrug skal klappe sig selv på skulderen.

- Med det forhold vi danskere har til alkohol - hvor det er med i så mange forskellige sammenhænge - er det bestemt ikke en nem kamp at vinde.

Underlig gymnasiefest: Nul brækklatter

Har været ædru 16 måneder og 25 dage

Sådan skriver Karina S. i en af de 102 kommentarer, der er skrevet på TVMidtvests facebook-profil om TV-serien 'Når bægeret flyder over'.

Den handler nemlig om at droppe alkohol - og deltagerne åbner helt op i de tre programmer, der ligger på TV-stationens hjemmeside:

- Blev helt rørt da jeg så udsendelsen.

Flot

- I kæmper så flot. Hold ud, skriver Jytte P. i en anden kommentar, og Frederik Z. ved alt om, hvad de mange mennesker, der ærligt fortæller om deres ophold på Nørbygaard kæmper med:

Annonce:

- Kampen mod alkohol er én kamp jeg kun kan vinde ved at jeg overgiver mig, dagligt.

- I dag har jeg vært ædru i 16 måneder og 25 dage.

- Det bliver bedre en dag ad gangen og heldigvis for det, skriver Frederik.

Ung kvinde: Det kan gå galt

Flere unge drikker mere

Mange skriver om at hygge og samvær i Danmark ofte betyder alkohol i en eller form. Og forleden kunne DR Nyheder fortælle, om en ny skolebørnsundersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed, der viser at 22 procent af pigerne fra 9. klasse nu svarer, at de drikker alkohol mindst én gang om ugen. I 2014 gjaldt det for 12 procent af pigerne. Mens andelen for drengene i 2014 lå på 21 procent, er den i 2022 steget til 27 procent.

Skål - i alkoholfri rosé

Men Marianne L. gør i sin kommentar opmærksom på, at der er sket ret meget:

- Der findes i dag så mange forskellige øl der er alkoholfri og som smager SÅ meget af øl.

- Og også iskold skøn alkoholfri rosevin.

- Skål og god vind med en alkoholfri fremtid i frihed, skriver Marianne, men hvad med dig?

Brian skred fra fin restaurant: Måtte ikke få snaps