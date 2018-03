Blev konfirmeret to gange: Skilsmissebarn vil tvinge tavse forældre til psykolog

En ting er, at de går fra hinanden, en anden ting er, at de ikke snakker med hinanden og prøver at løse de problemer, der er. lyder det fra et skilsmissebarn, der synes at hendes forældre skulle have haft en tvungen samtale med en psykolog eller eller socialrådgiver

- Med det her forslag vil der gå nogle fagpersoner ind og fortælle dem, at: 'Nu strammer I op!'

- Og: 'nu gør i sådan og sådan, så I hjælper jeres børn bedst muligt.'

Måske vi kunne have holdt én konfirmation i stedet for to

Sådan siger 20-årige Josefine C til DR.dk, om Socialdemokratiets forslag om at skilsmisseforældre skal tvinges til mindst én times rådgivning med en psykolog eller socialrådgiver hos det offentlige. DF støtter forslaget, der dermed er godt på vej til at få flertal - og Josefine, der bliv skilsmissebarn som 7-årig - kan kun se fordele:

- Jeg tror, at de den dag i dag ville kunne snakke bedre sammen.

- Måske havde vi for eksempel kunnet holde én fælles konfirmation i stedet for to.

Staten skal ikke blande sig i folks skilsmisser

- Måske fælles fødselsdage og lignende, som jeg selvfølgelig havde ønsket - og som jeg tror, der er rigtig mange andre, der også ønsker, siger hun til DR.dk, men skal man tro de Facebook-kommentarer, der lige nu tikker ind på DRs profil, så er det helt misforstået, at det offentlige skal blandes ind i private sager som skilsmisser:

- Folk der vil skilles, må selv tage ansvar for deres beslutning.

- Staten skal ikke blande sig i folks skilsmisse.

- Pengene kan sagtens bruges andre steder i sundhedsvæsnet eller psykiatrien, skriver Hanne L f.ex. i en kommentar,der har fået 16 likes, og Jette B er heller ikke begejstret:

Er ikke i tvivl om det kommer mange børn til gode

- Man når ingen steder med tvang.

- Dem der vil have hjælp kan få det ved at opsøge og bede om det.

- Staten skal ikke lege magtfaktor på dette område, skriver hun, mens Stine H - der bor i Norge - er mere positiv:

- Efter skilsmisse fra min eksmand gik vi til tvungen mægling (skilsmisserådgivning).

- Jeg er ikke i tvivl om at dette kommer mange børn til gode.

- Dette handler om børnene og ikke om egoistiske forældre.

- Jeg har idag god kommunikation med min datters far og hvem ved om vi havde haft samme kommunikation, hvis vi ikke havde reflekteret sammen ved skilsmissen, skriver Stine.

Hvad er dine erfaringer med skilmisseforældre? Kunne de - og deres børn - have haft gavn af en time med en psykolog?