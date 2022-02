Blind kone: Hvor er køkkenet?

nationen! har modtage et brev fra et ægtepar, der er utilfredse med deres forsikringselskab. Selskabet vil ikke forlænge deres genhusning, selv om køkkenet slet ikke er færdigt. Problemet for ægteparret er at konen er blind.

- Hej.

- Min kone og jeg har haft rørskader i vores hus.

- Det begyndte for 19 måneder siden. Og for 4 måneder siden gik renoveringen/reparationsarbejdet i gang, og vi blev genhuset.

De nægter

- Men de er ikke færdige, og alligevel mener GF forsikring, at de kan nægte at forlænge vores genhusning med to uger, så vi kan komme hjem til et hus med køkken og køleskab som er normal god skik i branchen.

Blind kone i hus uden køkken

Sådan skriver Jesper P til nationen! om at være kunde i et kundeejet forsikringsselsskab og føle sig rigtig dårlig behandlet. For selv om deres police faktisk åbner mulighed for op til 12 måneders genhusning, så mener GF, at fire måneder er nok. Og derfor står Jesper og konen nu til at skulle flytte ind i huset, der ikke engang har noget køkken. nationen! har derfor bedt GF svare på, om de selv synes de behandler parret pænt – det svar kan du læse nedenfor – Jespers brev fortsætter nemlig således:

Vi kan ikke være der

- De sidste to uger har der været malere i vores hus, for at udbedre skaderne efter tømreren, som etablerede undergulvet i huset.

- Vi kan ikke være i huset, og det skal tilføjes at min kone er blind og derfor har brug for at vide hvor ting står.

- Vi kan og skal ikke bo intet hus uden køkken eller køleskab.

- GF lever ikke op til at det er et kundeejet selskab, skriver Jesper, der har sendt spritnye billeder af det manglende køkken med.

GF: Vi har dækket skaden og betalt genhusning

nationen! har bedt GF svare på, hvorfor de ikke vil genhuse kunderne indtil huset er indflytningsklart, og til det svarer GF Forsikrings skadechef, Martin Rundager, sådan her:

- Anne og Jesper har haft en stor skade, og vi ved, det har været et hårdt forløb for dem. Vi har dækket skaden og betalt for genhusning.

- Forsikringen dækker altid kun genhusning i den periode, det tager at udbedre selve skaden.

Og de har fået 20.000 oveni

- Hvis man så vælger at benytte lejligheden til at få nyt køkken, som tager ekstra tid at bygge, så kan forsikringen ikke gå ind og hjælpe.

- På grund af Anne og Jespers særlige personlige omstændigheder valgte vi dog i januar at give en erstatning på 20.000 kroner, som er ud over hvad de normalt er berettiget til.