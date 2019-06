Blind og desperat: Anne-Marie sælger sit valgkort for en køretur

- Jeg er simpelthen så rasende over, at jeg ikke kan komme til at stemme.

- Jeg har ringet rundt og fået oplyst, at jeg skulle have modtaget en pjece om brevstemme, men den har jeg altså ikke fået, så nu sidder jeg her og er ved at brænde inde med min stemme.

- Og jeg har altid stemt, og synes det er min borgerpligt.

I gamle dage kom der en taxa

Sådan lød det i går i nationen!-telefonen fra 64-årige Anne Marie N fra Aarhus, der føler sig sat udenfor demokratiet og gerne vil have hjælp. nationen! har sendt hendes klage videre til kommunens borgerservice - deres nedslående svar kan du læse nedenfor - og lige nu afhænger Anne Maries valgdag nemlig af DIG. Hendes brev fortsætter nemlig således:

- I gamle dage kunne man få valgkørsel frem og tilbage med en taxa, men nu siger de, at man skal bruge flextrafik og regne med en ventetid på flere timer på at komme hjem, så det tør jeg ikke.

- Jeg er blind, dårligt gående(rollator) og handicappet.

Socialdemokratiet har ikke ringet tilbage

- Jeg har endda ringet til Socialdemokratiet og indtalt en besked på deres telefonsvarer om, at jeg vil stemme på dem, hvis bare de henter mig – men de har ikke ringet tilbage.

- Faktisk er jeg parat til at stemme på det parti, der vil komme og hente – altså bare ikke ham Rasmus Stram Kurs, sagde Anne Marie N i går, og hvis du har mod på at fragte en 64-årig blind, gangbesværet og handicappet kvinde fra en adresse i Risskov til et valgsted, så kan du maile på denne mail (skriv dit telefonnr) - så sørger nationen! for at Anne Marie får besked.

Kommunen bekræfter: Der er ingen valgkørsel

Kommunens svar lyder nemlig således:

- Tak for din henvendelse på vegne af en vælger.

- En medarbejder fra vores valgsekretariatet har allerede i eftermiddag talt med Anne Marie og orienteret Anne Marie om nedenstående.

- Det er rigtig ærgerligt Anne Marie ikke har haft lejlighed til at stemme inden valgdagen, trods de mange muligheder, vi faktisk har.

- Aarhus Kommune tilbyder ikke længere valgkørsel med taxa til valgstedet. Meget få borgere benyttede sig af dette tilbud.

- Det er nogle år siden, vi ophørte med denne ekstra service, fordi meget meget få vælgere benyttede sig af muligheden.

Men vi har hjulpet 3000 med at brevstemme

- Langt de fleste borgere, som ikke kunne komme til valgstedet valgte i stedet at benytte muligheden for at brevstemme i eget hjem. Det var og er mange borgere ret glade for – herunder borgere, der har funktionsnedsættelse.

- Der har i et pænt stykke tid været god mulighed for bare at ringe og aftale en tid, hvor vi kom hjem og tog imod borgernes brevstemme.

- Denne mulighed er der blevet reklameret for i lokalaviserne, ligesom det har fremgået af kommunens hjemmeside.

- Vi har således i løbet af de sidste uger taget imod næsten 3000 stemmer til folketingsvalget, i de hjem hvor folk bor.

- Der har ligeledes - siden folketingsvalget blev udskrevet - været mulighed for at brevstemme på flere lokalbiblioteker samt på Dokk1, som er kommunens særligt handicapvenlige brevstemmested, hvor vi stiller et CCTV til rådighed.

Og vi har haft annoncer i lokalvisen og i Blindesamfundets blad

- Det har derudover for det tredje været muligt at skifte til andet valgsted, således at man også på valgdagen vil kunne stemme på et særligt handicapvenlig valgsted med CCTV.

- Alle 47 valgsteder i Aarhus er derudover udstyret med et handicapvenligt stemmerum med særlig LED lampe.

- En vælger kan få hjælp af to frivillige til at afgive sin stemme. Har vælgeren et synligt handicap, er der derudover muligt at stemme kun med ledsagelse af én personlig hjælper, hvis vælgere klart giver udtryk for dette ønske på valgstedet.

- Alle disse muligheder har fremgået af annoncer i lokalaviserne samt af kommunens hjemmeside. Derudover har der været bragt en artikel om mulighederne i Dansk Blindesamfunds medlemsblad.

Vi håber at Anne Marie får stemt

- Vi har dermed i Aarhus Kommune flere forskellige og mange muligheder for (bl.a. syns-) handicappede vælgere da vi, i samarbejde med handicaprådet i Aarhus, netop har haft fokus på tilgængeligheden ved valg i Aarhus Kommune.

- Det er beklageligt, at informationen i lokalaviserne, hjemmeside, orientering gennem hjemmepleje eller information og orientering på anden vis ikke er nået ud til Anne Marie.

- Vi håber meget, Anne Marie som vælger i Aarhus kommer til sit valgsted i morgen, skriver Lene Hartig Danielsen, Chef for Borgerservice og valg, Aarhus Kommune, men hvad tænker du?