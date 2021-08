Blinde Svend og de fem containere: Hvad skal hvorhen?

- Hvad skal jeg gøre for at sortere mit affald korrekt?

- Når affaldscontainerne ikke har nogen markering af affaldtype for blinde og svagtseende.

- Jeg har prøvet at lære udenad, hvor bøtterne står, men renovationsfolkene bytter om på dem ved tømning.

Nok ikke den eneste

Sådan skriver Svend J, 74 år gammel, til nationen! om at være blind boligejer på Frederiksberg – og have fem forskellige affaldscontainere stående i baghaven.

Svend har boet på Frederiksberg i 28 år og han har - som du kan læse - forsøgt at forklare sit problem til kommunen. Men det har han ikke fået noget ud af, så nu prøver han at råbe op via nationen! – også fordi, han tænker, at der er andre end ham, der døjer med affaldssorteringen.

Skal jeg brænde det?

Svends brev – som Frederiksberg Kommune kommenterer nedenfor – fortsætter nemlig således:

- Jeg har bedt Frederiksberg Kommune om at lave små skilte eller markeringer til de forskellige affaldscontainere. Så kan man jo føle sig frem.

- Men kommunens affaldskonsulent siger, at det har de ikke råd til, og at det hele er Miljøministeriets skyld.

- Hvad skal jeg gøre? Brænde mit affald af på gaden, skriver Svend, der har fået hjælp af datteren til at sende mailen.

Frederiksberg: Vi forstår udfordringen

Nationen! har spurgt Frederiksberg Kommune, hvad de gør for at hjælpe blinde og svagtseende med at sortere affald korrekt – og hvad de synes om ideen med at sætte nogle mærker på de forskellige containere, og de har sendt dette svar:

- I Frederiksberg Kommune forstår vi godt de blinde og svagtseendes udfordringer med at sortere affaldet.

- Derfor har vi flere gange opfordret Miljøstyrelsen, som har ansvar for at udvikle nationale piktogrammer på affaldsområdet, til, at de hurtigst muligt får lavet disse piktogrammer, så blinde og svagtseende også kan være med til at sortere affald.

Og nu får Svends skraldemænd besked

- På Frederiksberg havde vi meget gerne set, at styrelsen havde tænkt særlige grupper med i arbejdet på forhånd.

- Vi presser fortsat på over for Miljøstyrelsen og er spændte på at høre deres svar på, hvornår de kommer med en løsning.

- I mellemtiden har vi bedt skraldemændene på denne rute om ikke at bytte om på beholderne på den pågældende adresse og stille hver enkelt beholder tilbage på dens plads, så borgeren har mulighed for at kende forskel på beholderne, skriver kommunen, men hvad tænker du?

