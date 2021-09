Bliv væk: Nu skal de 'skubbes' tilbage

Britiske medier kan i dag fortælle om 'pushback' - en ny asylpolitik, der går ud på at kystbevogtningen skal skubbe de migranter, der ankommer til landet via båd, tilbage. Det giver en del debat.

- Det skulle vi have gjort for lang tid siden.

Sådan skriver Rosey L i en af de mest poulære af de - hold fast - 9.800 kommentarer, der er skrevet på britiske Daily Mails side om regeringens nye asylpolitik, der bl.a. handler om at afvise de både, der sejler asylsøgere fra Frankrig til England.

Kun større skibe

I følge avisen er der i år ankommet 14.000 personer via den engelske kanal, og regeringen - med indenrigsminister Priti Patel i spidsen - føler ikke, at de får nok hjælp af de franske myndigheder. De vil derfor nu uddanne kystbevogtningen i at 'skubbe' bådene tilbage mod Frankrig. I mandags ankom der f.ex. 785 migranter.

Tirsdag sejlede dette skib ind på stranden ved Dungeness i det sydøstlige England. Foto: Ben Stansall/AFP/Ritzau Scanpix

Alle muligheder

Ifølge avisen Independent er det kun større migrantskibe, der skal 'skubbes' - og det bliver op til den enkelte kaptajn på de britiske kystbevogtningsfartøjer at afgøre, om det er i situationen er forsvarligt:

- Regeringen holder alle muligheder åbne.

- Vi skal ikke bringe folk der er ude på en farlig rejse i endnu større fare.

- Men hvad vi skal, er at afskrække dem, så de ikke begiver sig ud på rejsen overhovedet, siger et medlem af regeringen til avisen:

- Jeg vil se det ske, før jeg tror på det, skriver Dailymail-debattøren P.Pete i en kommentar, der har fået over 7000 likes.

Pigtråd i Grækenland og Polen

I mandags bragte Politiken en større oversigt over de metoder de europæiske lande for tiden tager i brug for at stoppe asylsøgere. Grækenland har f.ex. bygget et 40 kilometer langt - og 4 meter højt - pigtrådshegn ved floden Evros på landegrænsen til Tyrkiet. Og i Polen skal det meste af den 150 kilometer lange grænse mod Hviderusland befæstes med et 2,5 meter højt pigtrådshegn.

Hegnet er en forlængelse af det 12 kilometer lange hegn, der i forvejen stod opført, og som bliver overvåget af vagter og droner.

Vil ikke være svingdør

- Vi hverken kan eller vil være en svingdør for flygtninge og migranter, som vil forsøge at komme ulovligt ind i EU, har den græske migrationsminister, Notis Mitarachi udtalt til nyhedskanalen ERT ifølge Politiken.

Der bliver sat hegn på på den polske grænse. Foto fra 26. august: Jaap Arriens / AFP/Ritzau Scanpix

I Polen er man begyndt at opføre et pigtrådshegn i den østlige Lublin-region på grænsen til Hviderusland. Efter planen skal det 2,5 meter høje hegn dække det meste af den 150 kilometer lange grænse mellem de to lande, men hvad siger du?