Bliv væk: Smider kæmpebeløb

- Med hensyn til ulovlig migration understregede udenrigsminister James Cleverly og udenrigsminister Catherine Colonna, at det haster med at tackle alle former for ulovlig migration

- Herunder kanal-sejladser i små både.

Droner og 350 ekstra vagter

Sådan skriver England og Frankrig i en fælles erklæring om tættere - og dyrere - samarbejde om at stoppe de mange tusinde asylsøgere, der sætter livet på spil for at komme til England.

Aftalens detaljer er nu nået frem til mediet France24, der kan fortælle, at England skal betale 537 millioner koner til Frankrig de næste 14 måneder. Pengene skal bl.a. bruges på droner, overvågning af havnene og 350 ekstra vagter til de patruljer, der holder øje med de franske strande.

Presset fra to sider

Frankrig bliver ikke kun presset af England, der i år har taget imod mere end 40,000 sejlende asylsøgere. Italien, der har taget imod mere end 70.000 i år, har for første gang haft held med at sende et skib fyld med flygtninge videre til Frankrig.

Det anløb oulon havn i fredags, og den franske regering er rasende på Italien. Frankrig mener nemlig IKKE, at Italien skal sende skibe med asylsøgere reddet op fra usikre fartøjer, videre, men hvad mener du?

Ond stemning: Nu siger Frankrig ja