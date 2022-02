Bliver ikke dummere

Vil Biden, Johnson - og vores egen Frederiksen - gerne have en krig i Ukraine, der kan få fokus væk fra de skandaler, der fylder i hjemlandene, spørger Holger, der mener at dommedagsuret er ganske få sekunder i midnat.

- Hvem har gavn af konflikten i Ukraine?

- Våbenindustrien og de politikere, der har brug for lynafledere i forhold til aktuelle skandaler.

Mette F. advarer Putin

Johnson overvejer at indsætte krigsskibe og kampfly i Østeuropa

USA: Rusland forbereder omfattende invasion af Ukraine

Forsvaret skærper beredskabet på grund af Rusland

Benzin til en krudttønde

Med det spørgsmål - og svar - indleder Holger Terp, der har Fredsakademiet.dk, et brev til nationen! om de mange meldinger militærfolk og regeringsledere fra USA og europæiske lande kommer med for tiden om, at Rusland er ved at invadere Ukraine. Og at Ukraine skal have lov til at melde sig ind i NATO, selv om Rusland ikke bryder sig om det.

Holger peger på, at krige er en forbrydelse mod menneskeheden - og at de aldrig kommer af sig selv, og det Danmark har gang i lige nu, derfor er det dummeste man kan gøre.

Hans brev - som han håber Biden, Putin og andre toppolitikere vil læse - fortsætter derfor således:

Handler om politisk og økonomisk profit

- Når en krudttønde er ved at eksplodere reduceres faren for en eksplosion ikke ved at sende benzin i form af soldater og våben til krudttønden.

- For at afværge eksplosionsfaren skal der sendes brandfolk i form af diplomater og konfliktløsere

- Men iværksættelse af krige for kyniske profitmotiver er altid politisk begrundede magtdemonstrationer som forudsætter massiv politisk propaganda i form af aktuelle fjendebilleder skabt af det militærindustrielle kompleks.

Militær koster milliarder

- Under den kolde krig var fjendebilledet vesten mod kommunismen. Efter den kolde krig var det vesten mod Rusland, Kina og Islam, specielt i Mellemøsten og Nordafrika, hvor der er olie og markeder at slås om og erobre.

- I virkeligheden stoppede den kolde krig ikke efter Sovjetunionens sammenbrud i 1991.

- NATO og den kolde krig forsatte ufortrødent, hvilket kan dokumenteres med de stadig stigende militærudgifter, fastholdelsen af den kolde krigs fjendebilleder og USAs konfliktfyldte militære omringning af Rusland og Kina.

- Man kan kun bruge penge en gang.

Men tænk hvis vi brugte pengene anderledes

- Militærudgifternes enorme størrelse er baggrunden for de mange offentlige sociale besparelser specielt på sygehusområdet og indenfor andre sociale områder samt indenfor uddannelsespolitikken igennem den seneste generation og denne politik er sjældent til debat blandt politikerne.

- Hvordan kunne det danske samfund ikke se ud, hvis store dele af militærudgifterne blev omstillet fra militære til civile offentlige bæredygtige formål, skriver Holger, der netop har skrevet bogen 'Krig som beregnet ondskab(se den her- PDF)', men hvad tænker du?