Bliver kaldt ekstremister: Måske har de bare fået nok af indvandrere?

- Live-streamen viser tusinde fredelige borgere.

- Men medierne leder jo især efter opløb, så de kan kalde demonstranterne for højreorienterede.

Protesterer mod en katastrofal gerning

Sådan skriver Angie l i en den pt. mest populære kommentar på tyske Bilds facebook-profil, hvor mere end 4000 læsere har kommenteret de demonstrationstog, der har været i byen Chemnitz søndag og mandag aften.

Og Angie er ikke den eneste, der mener at folk, der går på gaden for at vise protest mod knivmordet på en 35-årig tysk familiefar og tømrer natten til søndag, nødvendigvis skal kaldes for højreekstremister - bare fordi to unge asylansøgere fra henholdsvis Syrien og Irak er anholdt, fængslet og sigtet for mordet:

- For et-tusinde gang... hvorfor er man højreorienteret, når man går på gaden for at vise sin modstand mod sådan en katastrofal gerning, spørger Anne H i samme tråd (370 likes har hun fået), og på nationen! - hvor artiklen, der har fået overskriften 'På gaden efter drab: Merkel fordømmer voldelige højreekstremister' har fået næste 800 kommentarer, skriver Lotinis:

Stram op over for de kriminelle

- Måske man skulle tage det der sker her som et eksempel på, at en hel del er ved at få nok af indvandrere og deres stenalder mentalitet..

- Jojo det sgu da synd for dem, der uskyldigt bliver jagtet, men så må man fandme tage skeen i den anden hånd og stramme op overfor kriminelle indvandrere og lukke grænserne, indtil man er sikker på at de der ikke bliver kastet ud af landet er integreret, skrier Lotinis, der har fået 26 likes ( det er mange på nationen!), og Søren S ernig:

- Utroligt at man kalder dem nazister.

- De kæmper for at få deres fædreland tilbage, skriver Søren, men hvad tænker du?

