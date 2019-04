Bliver sindssyg: Svigermors kamp med nyt Carlsberg-klister

- Hej.

- Jeg er ved at blive sindssyg over de nye Carlsberg og deres lim.

- Jeg har købt dem her til morgen i protest for at demonstrere på en video hvor kraftig limen er.

- Selv min svigermor på 61 har irriterende problemer med at hive 3 styk fra hinanden.

Ryster øllen når man brækker dem fra hinanden

Sådan indleder Morten H. en mail til nationen om de problemer han og svigermor har, når de skal drikke Carlsbergs nye plastfri øl. Morten har sendt den lille video-optagelse af kampen med klisteret med, og som du kan læse, er han ikke den eneste. Mortens brev - som Carlsberg svarer på nedenfor - fortsætter således:

- Hvad sker der for limen på de Carlsbergdåser?

- Først skal man ryste øllen ved at brække det fra hinanden.

- Og når de skal i køleskabet, skal man huske afstand - ellers klister de sammen igen.

Det byder man ikke en tørstig mand

- Næste morgen – når festen er ovre og hjemmet skal ryddes - så når vi til flaske automaten, men gummi bånd og lim….. yeessss, det fungerer bare,

- Nej, Jeg har skiftet ølmærke fra Carlsberg til Tuborg, skriver Morten, der ikke er den eneste, der klager over klisteret.

- Jeg har købt to (!!) af de nye sixpacks, og det blev de sidste.

- Dåserne var limet så godt sammen, så det var nærmest umuligt at rive dem fra hinanden.

- Det byder man ikke en tørstig mand!

- Ideen er i sig selv god nok. Men min begejstring kan ligge på et lille sted, skriver Brian R. på Carlsbergs egen Facebook-side, og nationen! har bedt bryggeriet komme med et godt råd til ølkunderne - og svare på, om der er kommet klager fra ejerne af pantmaskinerne.

Svaret lyder:

Har taget tre år at udvikle limen

- Årsagen til, at det tog tre år at udvikle den nye forpakning, der reducerer mængden af plastik med op 76% ved at lime øldåserne, var bl.a., at limen skulle være stærk nok til at holde øldåserne uanset varme eller kulde og på transporten ud til butikkerne, men samtidig svag nok til, at alle kan snappe dåserne fra hinanden.

- Det glæder mig, at det trods alt lykkes for den ældre svigermor i filmen, og jeg kan endda høre, at alle morer sig med at snappe, og det er da dejligt.

Positive meldinger

- Generelt har vi heller ikke fået andet end positive tilbagemeldinger på, at Carlsberg arbejder på at mindske mængden af engangsplastik, og så vidt vi ved, drøner dåserne lige så godt igennem pantmaskinerne som de gamle dåser, der stadig bruger engangsplastik.

- Vi har selvfølgelig også testet pantmaskinerne både i Norge og i Danmark i den lange udviklingsproces, skriver Kasper Elbjørn, der er presseansvarlig i Carlsberg. Men hvad er din oplevelse?