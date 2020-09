Blodig bøf-konflikt: Jensens bad kunde gå

Da Mette havde klaget over betjeningen, stegningen og hygiejnen på Jensens i Sønderborg, blev hun til sidst bedt om at smutte sammen med sine børn og mand. Det synes hun er for galt.

- Det er søndag og vores børn og vi glædede os til at fejre min fødselsdag på Jensens bøfhus i Sønderborg.

- Men hvad vi troede skulle blive en super hyggelig familiemiddag blev desværre vendt til det stik modsatte.

Tre medium frokostbøffer

- Vores tjener ligner nemlig en, der er træt af at være på arbejde, og da vi bestiller 3 stk. frokostbøf, medium stegt, med tykke fritter og whiskey sauce til, er det åbenbart et problem, for han vrisser: ’Ja, tykke fritter tager altså længere tid!’

Sådan indleder Mette H et brev til nationen! om den i hendes øje rystende oplevelse hun endte med, da hun var i byen for et fejre sin fødselsdag. For familien endte med at blive bedt om at forlade stedet – og det synes mette er så meget for galt, at hun gerne vil dele sin oplevelse med hele Danmark. hendes brev – som jensens kommenterer nedenfor – fortsætter nemlig således:

Men de var meget røde

- Nå, men da vi havde siddet og ventet på vores mad i 20 - 25 minutter kommer vores mad, desværre er bøfferne var meget røde, praktisk talt rå.

- Vi prøvede, men jeg måtte spytte mit kød ud på tallerkenen igen, da man kunne smage blodet.

- Da der ikke er en tjener i nærheden, går jeg op til disken og viser bøffen og spørger om den er medium, og de svarer da også helt korrekt: ’nej det er jo rå’.

Og de steger den bare lidt mere

- Vi beder så om nye bøffer, men da tjeneren kommer tilbage med min tallerken, er det den selv samme bøf, som jeg fik til at starte med. Og det ligner samme tallerken.

- Vi er i en corona pandemi og så vælger de gudhjælpemig at stege vores 3 bøffer om igen på en pande, som bliver brugt til alle kunder i forretningen.

- Jeg vælger – igen - at brokke mig til tjeneren over min bøf og hun siger, at hun vil tage det med chefen, og kommer tilbage og siger, at jeg ikke skal betale for den ene bøf.

Nu bliver jeg irriteret

- Nu kan jeg mærke at min irritation begynder at komme for alvor.

- Jeg hæver stemmen en smule og siger at det simpelthen ikke er i orden og en god service overfor kunderne.

- Og at jeg nægter at spise en bøf som er stegt om. Og at jeg syntes det er forkasteligt, at de kan finde på at stege min bøf om igen på samme pande som andres mad og det har de så også gjort med min mands og bonusdatters.

Så siger de at vi bare kan smutte

- De siger så, at hvis der er så store problemer og at de ikke brød sig om at råbte, så kunne vi bare smutte fra restauranten.

- Men hverken min mand eller begge børn hørte mig som råbende.

- Vi bliver så smidt os ud, selv om jeg forklarer dem, at jeg er diabetiker og altså har behov for min mad, fordi jeg lige har taget insulin.

- Jeg har desværre ingen bon - vi blev jo smidt ud - og fik ikke nogen regning. Men jeg tog et billede af bøffen da den kom tilbage 2.gang

Jensens: Der skal ganske meget til

- Jeg syntes det er alt for galt, skriver Mette, og Jensens - som godt kan huske episoden - svarer at

- Hos Jensens Bøfhus kan vi overhovedet ikke genkende episoden, som den bliver beskrevet.

- Der skal ganske meget til for at blive bedt om at forlade bøfhuset.

Og en for rød bøf steger vi lidt mere

- Vi er en rummelig familierestaurant med et erklæret formål om at give vores gæster gode oplevelser.

- Hvis en gæst synes, at en bøf er for rød, steger vi den lidt mere – altid på helt ren grillplade. Hvis en gæst mener, at deres bøf er stegt for meget – får de en ny.

Vi bad gæsten om at gå da tjeneren begyndte at græde

- I det konkrete tilfælde blev vores unge medarbejder overfuset i sådan en grad, at hun grådkvalt måtte stoppe sit arbejde og de øvrige gæster følte sig voldsomt generede af den meget højlydte og aggressive gæst.

- Derfor bad vi høfligt gæsten om at gå, ligesom vi ikke opkrævede betaling for mad og drikkevarer.

- Den pågældende gæst er ikke længere velkommen på Jensens Bøfhus, - dertil kærer vi os for meget for vores dygtige medarbejdere og vores næsten 4 millioner årlige gæster, lyder det fra Jensens, men hvad tænker du?