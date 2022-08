Blodtud: Fyrer 80 medarbejdere

Der er ikke så meget efterspørgsel på vindmøller for tiden. Det kan de mærke i Bramming

- Flere af vores kunder har sænket forventningerne hen over sommeren.

- De udmeldinger er vi nødt til at reagere på.

Farvel til 80 ud af 400

Sådan siger Mads Kirkegaard, topchef for firmaet Polytech, til Børsen. Polytech, der ligger i Bramming, leverer bl.a. beskyttelse til vindmøller og vindmøllevinger mod lynnedslag og påvirkning fra hagl og hårdt vejr. Men ordrenedgang betyder nu, at han må sige farvel til 80 af firmaets 400 ansatte

Blodtud: Aktiviteten i vindmølleindustrien daler

Børsen skriver også, at vindmølleproducenter som Siemens Gamesa og Vestas begge har indkasseret en regulær blodtud i 2. kvartal i år. De to store koncerner har haft milliardunderskud.

Det hele handler om kanoner

Til det lokale medie Jydskevestkysten siger Polytech-chefen, at det hele nu handler 'om kanoner og kampfly i stedet for vindmøller'. men at han ser lyst på fremtiden:

- Jeg er fortrøstningsfuld. Fortsat satsning på vindenergi må være fremtiden, siger direktøren, men hvad siger du?

