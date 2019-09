Blokeret: Kaldte sig Britta Nielsen på Mobile Pay

- Jeg modtog en besked fra MobilePay, der fortalte, at de nu havde blokeret min bruger hos dem grundet ‘mistænkelige transaktioner’.

- Meget uforstående vælger jeg at tage kontakt til dem (via mail), og det viser sig åbenbart, at det ikke alene er overførslerne der er problemet, men (især) også det, at jeg har valgt at kalde mig ‘Britta Nielsen’ på deres tjeneste – en intern, men åbenlys joke.

De har set mit kørekort

- Det skal lige siges, at overførslerne aldrig har oversteget den fastsatte beløbsgrænse. Derudover har jeg ved oprettelsen indsendt billede af mit kørekort, så selvom Sune (medarbejderen), til trods for dette, stadig tager fejl af mit navn, burde der ikke være nogen tvivl om hvem, jeg er.

Sådan indleder Trine A et brev til nationen!, om den blokering hun blev udsat for i sidste uge fra MobilePay. Tine forstår ikke, at den slags bare kan ske uden en advarsel – og i det svar fra Mobile Pay har sendt til nationen!, skriver de da også at Tine godt kan få den åbnet igen efter en 'fornuftig dialog'. Tines brev fortsætter således:

Hvorfor tager de ikke kontakt inden?

- Jeg er en smule forundret over, hvorfor de, uden videre, vælger at blokere min bruger, og ikke tager kontakt til mig inden, for at finde en løsning samt få en forklaring på de (åbenbart) mistænkelige transaktioner samt mit valg af nichname.

- Jeg har haft veninder der har været ude for at eks-kærester og stalkere har anmodet dem om større beløb, gentagende gange uden, det har haft nogen som helst konsekvens.

- Det kan godt undre mig en smule, hvordan virksomheden vælger at prioritere, når der I mit tilfælde rent faktisk er tale om penge der tilhører mig, hvor der I de andre, ikke decideret har været penge involveret, men udelukkende chikane, slutter Tine A.

Man kan hedde Anders And, Elvis eller Britta Nielsen

nationen! har bedt Mobile Pay kommentere Tins brev - og kritik - og svare på, hvad hun skal gøre for at komme på igen. Og ifølge det svar, skal Tine bare føre en fornuftig dialog:

- Vi kan ikke kommentere konkrete kundesager i medierne.

- Men generelt gælder det, at man uden problemer kan kalde sig noget andet end sit folkeregisternavn som MobilePay-bruger. Det være sig Anders And, Elvis Presley eller Britta Nielsen.

- Vi er imidlertid forpligtet til at have systemer, som overvåger alle transaktioner.

Men fornuftig dialog og gode forklaringer hjælper

- Møder vi mistænkelige transaktioner - og måske også samtidig et navneskift el. lign - så vælger vi at blokere brugeren, indtil årsagen er klarlagt.

- Hvis vi derpå i en fornuftig dialog med brugeren får gode forklaringer, så åbner vi naturligvis hurtigt igen, skriver Peter Kjærgaard, Head of Press hos Mobile Pay, men hvad tænker du?