Bøde til 'søvnig og halvdum 'knallert-sælger: 5250 kr

- Hej.

- Jeg ejede en alm. knallert 30 med nummerplader, købt hos SCOOTERCITY, kontant fra ny.

- Den havde et uheldigt forløb i med deres service, og motoren satte sig en dag fast. Det blev vi ret trætte af.

- Desværre var SCOOTERCITY gået konkurs, så jeg solgte den til en privat opkøber, der opkøbte flere lign. knallerter fra den blå avis.

- Den blev afmeldt til forsikringen i 2015.

Der går lige 21 dage med at behandle sagen

Sådan indleder Henrik J et brev til nationen! om den måde han er blevet behandlet på af SKAT. Henrik er nemlig en af de cirka 50.000 danskere, der stod registreret som ejer eller bruger af et uforsikret motorkøretøj, da loven om dagbøder på 250 kr trådte i kraft fornylig. Og selv om han havde modtaget et brev om at han skulle sørge for at enten afmelde eller forsikre sin knallert, så fik han ikke gjort det før dagbøderne begyndte at løbe op. hans brev - som handler om de 21 ekstra dagbøder han nu er blevet tvunget til at betale - fortsætter derfor således:

Det synes jeg er mafiametoder

- Nu sker der det forargelige, at jeg - da jeg kontakter SKAT for at afmelde den for at slippe for dagbøder - mødes af besked om, at man ikke bare kan afmelde den uden slutseddel, før lang tid ud i fremtiden,(21 dage).

- Og at jeg skal trakteres med yderligere dagbøder på 250 kr i hver af de 21 dage.

- Det synes jeg er mafia metoder mod, ganske vist måske lidt søvnige eller halvdumme, borgere, men ikke destomindre, skriver Henrik. Og selvom SKAT godt kan sætte sig ind i at Henrik synes situationen - og de 21 ekstra dagbøder - er ærgerlig, så er der ikke noget at gøre:

Det forstår vi godt

- Vi har i Motorstyrelsen forståelse for, at det er ærgerligt at skulle betale dagsgebyr, fordi man ikke har sikret sig, at et solgt køretøj er blevet ejerskiftet, og man er stoppet med at betale sin ansvarsforsikring.

- Vi kan ikke gå ind i konkrete sager, da vi er underlagt udvidet tavshedspligt, men jeg vil gerne fortælle om de regler, der gælder på området.

- Når Motorstyrelsen får en henvendelse om ejerskifte/afmelding af et køretøj, kan der i visse tilfælde gå op til 21 dage, fra vi modtager henvendelsen, til der sker en afmelding af køretøjet.

- Den nye ejer har pligt til senest tre uger efter købet at ejerskifte køretøjet

Fristen er lovbestemt og beskytter sælger og køber

- Hvis den nye ejer ikke får det gjort i tide, kan den tidligere ejer henvende sig til Motorstyrelsen og få afmeldt køretøjet 21 dage efter et dokumenteret salg.

- Fristen på de 21 dage er lovbestemt, og der er tale om både en beskyttelse af køber og sælger.

- De 21 dage sikrer, at køberen har en rimelig frist til at få omregistreret køretøjet, og sælgeren har en sikkerhed for, at han ikke kommer til at betale afgift og forsikring i lang tid efter, at han har solgt køretøjet.

- Såfremt en registreret ejer henvender sig til Motorstyrelsen og oplyser, at køretøjet er solgt – og salget ikke kan dokumenteres - afmelder Motorstyrelsen køretøjet 21 dage efter, at vi er blevet kontaktet, skriver Jørgen Rasmussen, underdirektør i Motorstyrelsen, og gør opmærksom på at man kan afmelde sit køretøj ved at henvende sig i en motorekspedition eller på skat.dk.