Bøder til vaccine-nægtere: 27.000 kr.

Østrig har allerede skrappe regler for de uvaccinerede borgere - de må kun forlade deres hjem, hvis de har en gyldig grund som at købe mad eller gå på arbejde. Nu vil politikere indføre bøder

- Spørgsmålet er nu, hvor længe han (kansler Karl Nehammer, red.) vil spærre de uvaccinerede inde?

- Der er ikke kommunikeret nogen slutdato, vel?

- Jeg er spændt på, hvor længe de raske mennesker holder det her ud.

Begynder med 4500 kr. - kan ende på 27.000 kr.

Sådan skriver den østrigske netdebattør ViperXXX i en af de 1734 kommentarer, der er skrevet på avisen Krone.at om de bøder, der venter uvaccinerede landsmænd fra 1. februar.

Du er uvaccineret - vi spærrer din nøgle

Ifølge Reuters kan det nemlig blive en ret så bekostelig affære at nægte at være vaccineret. Regeringen lægger op til, at den første bøde vil ligge på 600 euro - eller 4500 kr. Hvis borgeren ikke er vaccineret efter tre måneder, kommer der en ny bøde på 600 euro. Og hvis borgeren nægter at betale, kan bøden voksen til 3600 euro - 27.000 kroner.

Vandt Golf GTI i vaccinelotteri

Vi vil overbevise folk - ikke straffe

Omtrent 68 procent af Østrigs befolkning er ifølge Reuters fuldt vaccineret mod covid-19, en af de laveste rater i Vesteuropa. Mange østrigere er skeptiske over for vacciner. Et synspunkt, der opmuntres af det yderste højrefløjsparti Frihedspartiet, det tredjestørste i parlamentet.

Lokkede med biler

Landet har bl.a. arrangeret store vaccinelotterier med fornemme præmier, hvor alle vaccinerede får et lod. Men nu kommer den økonomiske hammer altså i spil. Der er nemlig politisk flertal:

- Vi ønsker ikke at straffe folk, der ikke er vaccineret.

- Vi vil vinde dem og overbevise dem om at blive vaccineret, sagde ministeren for forfatningsspørgsmål, Karoline Edtstadler i går på et fælles pressemøde med sundhedsministeren, men hvad siger du?