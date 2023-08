Bøf-snyd: Burgergigant i retten

En dommer i Florida giver nu en række amerikanske borgere lov til at hive Burger King i retten. Her skal burgergiganten forsvare størrelsen på deres bøffer

- Jeg synes størrelsen er fin.

- Vi skal stoppe med at ville have mad i megaportioner - der er mange fede mennesker.

- Jeg fik en (whopper red) for ca. 2 måneder siden og størrelsen og udseendet var fin.

- Faktisk kunne jeg ikke spise den, så det gjorde mine hvalpe.

Frygt: Sker det også med Snøfler?

Lige en sag for en jury

Sådan skriver Chrissy D. i en af de kommentarer, der er skrevet på BBCs Facebook-profil om den retssag Burger King nu bliver nødt til at deltage i om størrelsen på deres bøffer. En dommer i Florida har nemlig godkendt et søgsmål, der handler om forskellen på virkelighedens whoppere - og de whoppere, Burger King viser på deres skilte i restauranterne:

- Det må være op til en jury at afgøre, hvad fornuftige mennesker tænker, lyder det i afgørelsen fra dommer Roy Altman, og læser man videre i de mange kommentarer, så synes de fleste også at Burger King har en skidt sag:

Sandhed i reklamer - hahaha

- Jeg har sagt det i årevis!

- Alle annoncer er vildledende. Ting ser aldrig så godt ud som i annoncerne.

- Sandheden i reklamer er en joke, skriver Lorenzo T. således, mens Burger King ifølge amerikanske medier - bl.a. Forbes - afviser at have snydt:

- De flammegrillede oksekødsbøffer, der er portrætteret i vores reklamer, er de samme bøffer, der bruges i de millioner af Whopper-sandwich, vi serverer til gæster i hele landet, sagde en talsmand for Burger King i en efter kendelsen, men hvad siger du?