Boligjagt: Her knækker filmen

- Hej.

- Jeg har selv haft samme oplevelse med dem (findboliger.dk) for ganske nylig.

- Jeg var inde og afmelde mig én dag før perioden udløb, men blev ligesom Peder opkrævet 299 kroner et par dage efter...

- De sagde jeg skulle bevise, at der var sket en fejl i afmelding/ en teknisk fejl!

Fik halvdelen tilbage - gør det ikke igen

- Efter en laaaang diskussion via email går de med til at give mig 150 kr tilbage.

Sådan skriver Pia S til nationen! efter at have læst om Peder N, der blev meget overrasket over, at hans boligjagt på findboliger.dk endte med en regning på 299 kroner.

Lejlighed til 2900 kr: Snydt

Annonce:

Pia skriver, at hun aldrig vil bruge boligportalen igen. Og i en anden mail til Ekstra Bladet om findboliger.dk skriver Erik S, at han faktisk var med på at betale de 299 kroner, det koster at være medlem hos findboliger.dk. Men at han oplevede, at den bolig han fandt, ikke var tilgængelig alligevel:

Annoncerer med inaktive boliger

- Vi finder en lejlighed på hjemmesiden, den står som 'aktiv'.

- Men da vi trykker på 'kontakt udlejer', bliver vi viderestillet til en side på DBA, hvor der står 'Annoncen er ikke længere aktiv'.

- Her filmen knækker for mig. Vi betaler et gebyr, det er ikke gebyrets størrelse, jeg brokker mig over, men at de har annoncer på deres hjemmeside, der ikke længere er aktive, skriver Erik, og nationen! har ad flere omgange bedt findboliger.dk svare på, om Peder kan få 150 kr retur ligesom Pia - og hvor ofte det sker, at de linker til inaktive annoncer?

Findboliger.dk har ikke svaret på spørgsmål om den inaktive lejlighed, men de skriver til nationen!, at de godt vil kigge på Peder sag igen:

- Vi kan helt sikkert hjælpe ham med fakturering og se, om vi kan refundere hans betaling, skriver Findboliger.dk, men hvad siger du?