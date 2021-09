Boligprogram banker landsholdet

De officielle seertal viser, at under en halv million seere fulgte hver landskamp på Kanal 5 i sidste uge. TV2 og DR topper som sædvanlig seertals-listen

- Det er hvad der sker, når fodbold bliver til big business.

- Fodbold er ikke en sport, det drejer sig kun om penge, og det må alle fodboldfans indstille sig på.

- Betal eller find noget andet at være fan af.

9383 ville gerne - men ku' ikke

Sådan skriver Frank H. i en af de 230 kommentarer, der blev skrevet på Ekstra Bladets Facebook-profil i sidste uge om at det danske landsholds kampe her i efteråret, skal ses på Kanal 5 eller Discovery Plus.



DBU: Vi beklager - Vi beklager, hvis ikke alle danskere har adgang til de kanaler - og håber, at de kan se kampene hos venner, familie eller købe adgang for 99 kr. - Fra 2022 og flere år frem bliver herrelandsholdets kampe vist på TV 2, skrev DBU's kommunikationschef, Jakob Høyer, til nationen! til i sidste uge.

Banket af boligprogram

I en afstemning - som over 17.000 læsere deltog i - svarede mere end halvdelen, at de gerne ville ha set kampen mod Skotland, men at de ikke kunne, fordi de ikke havde signalet. Og nu viser de officielle seertal, at både DR-programmet Alle mod én, plus TV2-programmerne Toppen af poppen, Landmand søger kærlighed og Beliggenhed, beliggenhed beliggenhed, havde flere seere end landskampene.

Bemærk at opgørelsen ikke tæller dem, der måtte have set landskampen på streamingtjenesten Discovery+.

Landskampene ligger nr 5 og 8 på seertalslisten for sidste uge. Er det OK? Screenshot fra Kantar/Gallup

Det er åbenbart ikke vigtigt nok

Danmark spiller igen på Kanal 5/Discovery Plus i morgen aften, og Frank L har denne kommentar:

- Hvis man ikke vil betale de 99,- til at se landskampe, er det nok ikke vigtigt nok, skriver Frank L.