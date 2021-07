Boligselskab fik nok: Pensionist sat på gaden

- Jeg netop blevet sat ud af min bolig gennem 18 år. Uden nogen rimelig grund.

- Jeg har boet til leje i samme almene boligorganisation i 36 år OAB, der i 2014 fusionerede med Højstrup og blev til CIVICA.

6 personer i en 4-rums bolig - den går ikke

- Siden 2012 har jeg fremlejet et par værelser gennem SDU Accommodation Office til Ph. d studerende, gæsteprofessorer og forskere, hvilket jeg var fuldt ud berettiget til i henhold til lov om leje af almene boliger.

- Men så i slutningen af oktober modtager jeg et brev fra CIVICA, hvori de skriver, at der skulle bo 6 personer i min bolig.

Men vi er også kun 3

Sådan indleder Gert B. et brev til nationen! om at føle sig kørt godt og grundigt over af et boligselskab – et boligselskab, han endda har været medlem af i mange mange år. Gert – der er 68 år og folkepensionist – synes nemlig Civica har mistet enhver menneskelig forståelse. For hvis de ville have nogle på alle de spørgsmål, de måtte have omkring hans lejere, kunne de bare have ringet dengang i oktober. I stedet for at fare frem med paragraffer, advokater osv.

Advokaten: Bring det i orden

Gerts brev – som nationen! har bedt CIVICA om at kommentere – fortsætter nemlig således:

- De skriver, at det ikke er tilladt, da min bolig kun er en 4 rums bolig.

- Og selv om jeg ringer til dem og fortæller, at det gør der ikke, sender CIVICA sagen til advokat, som skriver at jeg skal bringe forholdet i orden.

Svært når det ER i orden

- Men det er jo svært, idet der ikke var noget at bringe i orden.

- Det hele ender så op med, at jeg bliver sat på gaden den 30. juni kl. 12.00, hvor fogeden, advokaten, politi og flyttemænd indfinder sig på adressen, hvor de gennemfører fogedforettningen (udsættelsen).

- Jeg fik 3 timers frist til at fraflytte hjemmet gennem 18 år.

De to lejere røg også ud

- Og sammen med mig blev to lejere også sat på gaden. Det var to fra Kina - henholdsvis forsker og Ph. d. studerende. De fik 1 time til at rømme deres værelser. Heldigvis fandt SDU hurtigt et andet sted, hvor de kunne flytte hen.

- Nu er jeg hjemløs og har mistet hele mit indbo - alt hvad han har skrabet sammen i løbet af livet, skriver Gert, der mener at hele sagen kunne have været ordnet med en telefonopringning den 15. oktober 2020.

Tak - men vi kommenterer ikke enkeltsager

nationen! har spurgt CIVICA, hvad de har af beviser for, at der var seks personer registreret på Gerts adresse, og om de selv synes de har givet manden – der er 58 år – en fair behandling. Og om der er er fundet en ny lejer til Gerts bolig, eller om der er andre planer med den. Og de spørgsmål svarer de faktisk ikke på:

- Tak for din henvendelse og for muligheden for at replicere på artiklen.

- Som udgangspunkt kommenterer vi ikke på enkeltsager, så jeg vil heller ikke gå ind i denne.

- Generelt kan jeg dog sige, at Civica altid følger gældende lovgivning og retningslinjer – også når det gælder udsættelse af lejere.

Og vi gør ikke forskel - der er altid advokat på

- Udsættelser håndteres af vores advokat som en yderligere garanti for, at alle regler og retningslinjer overholdes.

- Som almen boligorganisation gør vi ikke forskel på vore lejere.

- Som almen boligorganisation gør vi ikke forskel på vore lejere.

- Vi forholder os til den lovgivning, vi er underlagt, og navigerer til enhver tid efter denne ift. beskyttelse af såvel den enkelte lejer, som det (økonomisk og sociale) fællesskab, vedkommende er en del af i sin boligafdeling, skriver en Civicas afdelingschef Rikke Rau, Stab og service