Bombe i svensk valgkamp: Vil sikre atomkraftens fremtid

I stedet for at lukke to reaktorer, burde vi hellere sikre at de kan fortsætte - og måske også få nogle flere kernekraftværker i Sverige, siger Ebba Busch Thor , partileder for det svenske Kristdemokraterna

- Helt rigtigt.

- Det er hykleri at tro at vind og vandkraft er nok til Sverige, og så købe kul-kraft fra andre lande. Mens man siger at man er miljøvenlig.

Sådan skriver Johan T i en af de kommentarer, der er skrevet på de svenske Kristdemokraternas Facebook-profil om forslaget om flere investeringer i kernekraft.

Vandkraft og akraft er en sikker base

Sverige er nemlig officielt ved at udfase kernekraftværkerne, men mandag aften kastede den kristne partileder Ebba Thor Busch en energi-bombe i en direkte TV.duel. På grund af de mange bilbrande druknede den ellers ret så opsigtsvækkende udmelding - og derfor har partiet lavet et nyt opslag. Her skriver man direkte, at der skal investeres flere penge i den udskældte teknologi:

- Vi bliver nødt til at sikre den svenske elproduktionen og gøre os uafhængige af import.

- Vandkraft og moderne, sikker kernekraft er en nødvendig base, skriver Lars i sin Facebook kommentar, men hvad tænker du?