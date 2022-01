Bomstærk og 33 milliarder kr. rigere

- Det er på alle måder vildt.

- Vi er blevet løbende overrasket over, hvor godt det går i dansk økonomi på alle parametre.

- Det er var der ikke nogen, der havde drømt om.

Kernesunde finanser - 33 milliarder mere end forventet

Sådan lyder det fra fagforeningen 3Fs cheføkonom Fredrik Pedersen til Børsen.dk om de tal om Danmarks økonomi og statsgæld, nationalbanken sendte ud i sidste uge. Tal der viser, at statens pengekasse er vokset med 110 milliarder i 2021. I december vurderede Finansministeret at det beløb 'kun' ville ligge på 77 milliarder.

Avisen skriver også at statsgælden faktisk er lavere nu end før corona - trods diverse hjælpepakker og coronaindsatser. Og finansministeren skriver i en kommentar til nationen! at dansk økonomi står 'bomstærkt':

- Det endelige statsregnskab for 2021 er endnu ikke opgjort. Men som tallene ser ud, så er de offentlige finanser kernesunde.

- Med den højeste vækst i 15 år, og en beskæftigelse som aldrig har været højere og lav ledighed, så står dansk økonomi bomstærkt.

Og bedre end vi havde forventet

- Fremgangen betyder, at de offentlige finanser står endnu stærkere, end vi tidligere forventede.

- Vores seneste prognose viser, at vi kommer ud af 2021 med et marginalt offentligt underskud – et af de mindste underskud i EU.

- Et bruttogældsniveau, der nærmer sig niveauet fra før krisen. Og en voksende offentlig nettoformue, der har kurs mod et rekordhøjt niveau, skriver Nicolai Wammen